Пропагандистка Скабеева впервые заявила, что РФ хочет захватить Украину (видео)

Российская телеведущая и пропагандистка Ольга Скабеева впервые заявила, что Россия планирует захватить Украину. Об этом она высказалась в прямом эфире телеканала "Россия 1".
Соответствующий видеомомент опубликовали в Telegram-канале NEXTA Live.
"Крупнейшее европейское государство, месяц спецоперация. Захватить страну так быстро, разумеется, невозможно, демилитаризировать невозможно", – сказала Скабеева.
СБУ объявила подозрение российским пропагандистам Скабеевой и Киселеву
СБУ объявила подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства российским пропагандистам Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ведомства.
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По информации правоохранителей, Киселев и Скабеева на протяжении многих лет призывали в эфире российских телеканалов к изменениям границ Украины.
Уголовное производство было открыто на них из-за заявления касательно войны в Украине.
"Они намеренно оправдывают вторжение РФ в нашу страну, в ходе которой российские оккупанты обстреливают украинские гражданские объекты, убивают мирное население, насилуют женщин и мародерствуют в домах", — подчеркнули в СБУ.
Ранее Ольга Скабеева опозорилась из-за "паляниці", с помощью которой украинцы устраивают проверки российским оккупантам, которые не могут произнести это слово. В прямом эфире эта женщина заявила, что слово переводится как "клубника". По ее мнению, "паляниця" – это клубника.