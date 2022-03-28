Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Пропагандистка Скабеева впервые заявила, что РФ хочет захватить Украину (видео)

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 марта, 23:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По ее словам, захватить страну так быстро невозможно
Ольга Скабеева заявила, что Украину захватывают. Фото: коллаж "Сегодня"
Ольга Скабеева заявила, что Украину захватывают. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская телеведущая и пропагандистка Ольга Скабеева впервые заявила, что Россия планирует захватить Украину. Об этом она высказалась в прямом эфире телеканала "Россия 1".

Соответствующий видеомомент опубликовали в Telegram-канале NEXTA Live.

Реклама

"Крупнейшее европейское государство, месяц спецоперация. Захватить страну так быстро, разумеется, невозможно, демилитаризировать невозможно", – сказала Скабеева.

СБУ объявила подозрение российским пропагандистам Скабеевой и Киселеву

СБУ объявила подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства российским пропагандистам Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правоохранителей, Киселев и Скабеева на протяжении многих лет призывали в эфире российских телеканалов к изменениям границ Украины.

Уголовное производство было открыто на них из-за заявления касательно войны в Украине.

Реклама

"Они намеренно оправдывают вторжение РФ в нашу страну, в ходе которой российские оккупанты обстреливают украинские гражданские объекты, убивают мирное население, насилуют женщин и мародерствуют в домах", — подчеркнули в СБУ.

Ранее Ольга Скабеева опозорилась из-за "паляниці", с помощью которой украинцы устраивают проверки российским оккупантам, которые не могут произнести это слово. В прямом эфире эта женщина заявила, что слово переводится как "клубника". По ее мнению, "паляниця" – это клубника.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на10:00 28 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
17000
2
Самолеты Самолеты
123
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
586
5
ББМ ББМ
1694
6
Артиллерия Артиллерия
302
7
Средства ПВО Средства ПВО
54
8
РСЗО РСЗО
95
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
66
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1150
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Екатерина Ступницкая – военный медик, сержант ВСУ. С 2014 года была на передовой и неоднократно спасала жизни нашим военным. В марте 2022-го, рискуя жизнью, она под огнем оказала медицинскую помощь нескольким украинским танкистам, но вскоре погибла под обстрелом. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Два старика-пенсионера из разных регионов Украины вспомнили о партизанских корнях - и нанесли урон врагу. Первый (на фото) - угнал у оккупантов грузовик и доставил украинским военным. Второй - 78-летний дед Василий из Баштанки (Николаевщина), расстроившись, что его не взяли в тероборону, сделал “коктейли молотова” и сам забросал вражескую установку “Град”.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять