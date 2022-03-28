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Пропагандистка Скабеєва вперше заявила, що РФ хоче захопити Україну (відео)

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28 березня, 23:08
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За її словами, захопити країну так швидко неможливо
Ольга Скабеєва заявила, що Україну захоплюють. Фото: колаж "Сьогодні"
Ольга Скабеєва заявила, що Україну захоплюють. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська телеведуча та пропагандистка Ольга Скабеєва вперше заявила, що Росія планує захопити Україну. Про це вона висловилася у прямому ефірі телеканалу "Росія 1".

Відповідний відеомомент опублікували у Telegram-каналі NEXTA Live.

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"Велика європейська держава, місяць спецоперація. Захопити країну так швидко, ясна річ, неможливо, демілітаризувати неможливо", – сказала Скабеєва.

СБУ оголосила підозру російським пропагандистам Скабеєвій та Кисельову

СБУ оголосила підозру в посяганні на територіальну цілісність та недоторканність нашої держави російським пропагандистам Дмитру Кисельову та Ользі Скабеєвій. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба відомства.

За інформацією правоохоронців, Кисельов та Скабеєва протягом багатьох років закликали в ефірі російських телеканалів до змін кордонів України.

Кримінальне провадження було відкрито на них через заяву щодо війни в Україні.

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"Вони навмисно виправдовують вторгнення РФ до нашої країни, в ході якої російські окупанти обстрілюють українські цивільні об'єкти, вбивають мирне населення, ґвалтують жінок і мародерствують у будинках", – наголосили в СБУ.

Раніше Ольга Скабеєва зганьбилася через "паляницю", за допомогою якої українці влаштовують перевірки російським окупантам, які не можуть вимовити це слово. У прямому ефірі ця жінка заявила, що слово перекладається як "полуниця". На її думку, паляниця – це полуниця.

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Наші янголи-охоронці

Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

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