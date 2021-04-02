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Протесты в поддержку Навального: в России дважды оштрафовали Twitter за неудаление контента

2 апреля, 15:12

Виктория Барановская Виктория Барановская

В соцсети призывали выходить на акцию

В Москве суд оштрафовал Twitter за то, что соцсеть не удалила контент с призывами к подросткам выходить на протесты в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

Мировой судья Таганского района Москвы вынес два решения. Сумма первого административного штрафа составила 3 млн 300 тысяч рублей, второго – 3 млн 200 тысяч рублей. Таким образом общий размер штрафа составил 6,5 млн рублей (около $85 тысяч).

Соцсеть должна оплатить штраф в течение 60 суток после вступления решения в законную силу. Но есть еще шанс обжаловать. Если Twitter решит этого не делать, то должен оплатить штраф не позднее середины июня.

Отметим, что 2 апреля суду предстоит рассмотреть еще один аналогичный административный протокол в отношении Twitter, а также три протокола в отношении Facebook.

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По данным суда, компании привлекаются к ответственности за правонарушения, совершенные с 22 по 24 января.

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Ранее мы сообщали, что после замедления скорости сети микроблогов Twitter в России на территории страны вообще могут отключить доступ к этому популярному ресурсу.

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