Протести на підтримку Навального: в Росії двічі оштрафували Twitter через невидалений контент

У Москві суд оштрафував Twitter за те, що соцмережа не вилучила контент із закликами до підлітків виходити на протести на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального.

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Про це повідомляє "Інтерфакс".

Суддя Таганського району Москви виніс два рішення. Сума першого адміністративного штрафу склала 3 млн 300 тисяч рублів, другого – 3 млн 200 тисяч рублів. Таким чином загальний розмір штрафу склав 6,5 млн рублів (близько $85 тисяч).

Соцмережа повинна сплатити штраф протягом 60 діб після набрання рішенням законної сили. Але є ще шанс оскаржити. Якщо Twitter вирішить цього не робити, то повинен сплатити штраф не пізніше середини червня.

Відзначимо, що 2 квітня суд має розглянути ще один аналогічний адміністративний протокол стосовно Twitter, а також три протоколи стосовно Facebook.

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За даними суду, компанії залучаються до відповідальності за правопорушення, вчинені з 22 по 24 січня.

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Раніше ми повідомляли, що після уповільнення швидкості мережі мікроблогів Twitter в Росії на території країни взагалі можуть відключити доступ до цього популярного ресурсу.

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