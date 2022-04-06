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СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Провал на киберфронте. Минобороны России запретило солдатам заходить в интернет

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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6 апреля, 19:27
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Москва взялась еще сильнее следить за своими военными
Такие фотографии совсем не мотивируют оккупантов возвращаться в Украину / Коллаж "Сегодня"
Такие фотографии совсем не мотивируют оккупантов возвращаться в Украину / Коллаж "Сегодня"

Украина получила победу на информационном фронте, о чем может свидетельствовать тот факт, что в армии России усиливается цензура. Это следует из "Выписки по приказу заместителя командующего западным военным округом по военно-политической работе", которую Минобороны России разослало в военные части.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Что известно

В документе утверждается, что "командиры столкнулись с противодействием личного состава", который выражает недовольство войной в Украине. По мнению российского командования, вина за снижение мотивации и настроения военных ложится на сеть интернет и популярные мессенджеры.

Основными способами воздействия на российских военных избраны: "воздействие на историческую память (искажение исторических фактов истории России), манипулирование мнениями за счет агентов влияния". А также распространение неправдивой, по мнению оккупантов, информации о событиях и обстановке в зоне боевых действий.

Чтобы поднять мотивацию оккупантов, отдан приказ ограничить "выход личного состава в телекоммуникационно-информационную сеть интернет с персональных мобильных устройств с расширенными мультимедийными возможностями".

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Вывод

"Согласно указаниям командования российским военным либо запретят вовсе, либо будут подвергать жесткой цензуре все сообщения и любую информацию, размещенную в "телекоммуникационно-информационной сети интернет". Сам факт появления подобного документа свидетельствует об эффективности украинских информационных войск в противодействии агитации оккупантов", – сообщает ГУР Минобороны.

  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что российская пропаганда вошла в наиболее яростную и токсичную фазу по отношению к государству Украина и непосредственно к его жителям.
  • Москва старается не показывать реальные потери в Украине, а также скрывает факты о зверствах своих солдат в Киевской области. Крупнейший поисковик Российской Федерации "Яндекс" вместо актуальных фото по запросу "Буча" выводил картинки мирного города до вторжения оккупантов.
  • Тем временем в Италии неизвестные подожгли виллу российского пропагандиста Владимира Соловьева на озере Комо – в элитной курортной зоне у подножья Альпийских гор.

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Макс Левин - известный украинский фотограф, документалист, военкор: сотрудничал с Reuters, BBC, Associated Press… Его фото публиковали Wall Street Journal, Time… Несмотря на большой риск, отправился в район села Гута Межигорская (Киевская обл.), чтобы освещать последствия российской агрессии, когда оккупанты были еще там. Позже полиция нашла Макса мертвым - попал под обстрел, но продолжал работать…

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Украинка, спортсменка и просто красавица – снайпер с позывным "Уголек". Брюнетка-воин скрывает лицо и свое имя, потому что такая у нее военная профессия. Героиня сегодняшнего фронта попала в армию, так как хотела, чтобы ее брат-военный гордился сестрой. С 2017-го служит в батальоне морской пехоты, где с первых дней заслужила уважение благодаря стальным нервам и выдержке. Одна из самых эффективных снайперов ВСУ.
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