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СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Провал на кіберфронті. Міноборони Росії заборонило солдатам заходити в інтернет

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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6 квітня, 19:27
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Москва взялася ще сильніше стежити за своїми військовими
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Україна здобула перемогу на інформаційному фронті, про що може свідчити той факт, що в армії Росії посилюється цензура. Це випливає з "Виписки з наказу заступника командувача західним військовим округом з військово-політичної роботи", яку Міноборони Росії розіслало у військові частини.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Що відомо

У документі стверджується, що "командири зіткнулися з протидією особового складу", який висловлює невдоволення війною в Україні. На думку російського командування, вина за зниження мотивації та настрої військових лягає на мережу інтернет та популярні месенджери.

Основними способами дії на російських військових обрані: "вплив на історичну пам'ять (спотворення історичних фактів історії Росії), маніпулювання думками з допомогою агентів впливу". А також поширення неправдивої, на думку окупантів, інформації про події та обстановку у зоні бойових дій.

Щоб підняти мотивацію окупантів, наказано обмежити "вихід особового складу в телекомунікаційно-інформаційну мережу інтернет з персональних мобільних пристроїв з розширеними мультимедійними можливостями".

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Висновок

"Згідно з вказівками командування російським військовим або заборонять зовсім, або піддаватимуть жорсткій цензурі всі повідомлення та будь-яку інформацію, розміщену в "телекомунікаціно-інформаційній мережі інтернет". Сам факт появи подібного документу засвідчує ефективність українських інформаційних військ у протидії агітації окупантів", – повідомляє ГУР Міноборони.

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