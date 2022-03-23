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Путин боится военных: Латынина объяснила исчезновение Шойгу

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23 марта, 22:38
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По словам российской журналистки, сейчас никто не знает, кто возглавляет военную операцию в Украине, а министр обороны РФ всегда угождал всем группам интересов
Журналистка Юлия Латынина прокомментировала исчезновение Сергея Шойгу. Фото: коллаж "Сегодня"
Журналистка Юлия Латынина прокомментировала исчезновение Сергея Шойгу. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская журналистка, писательница Юлия Латынина заявила, что президент РФ Владимир Путин боится военных и не доверяет армии. По ее словам, министр обороны России Сергей Шойгу, который исчез 12 дней назад, всегда угождал Путину.

Об этом Юлия Латынина рассказал в эфире проекта FREEDOM.

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"Удивительное дело, мы не знаем, кто возглавляет военную операцию в Украине. Шойгу лично командует? Мы сто процентов не можем гарантировать. Это очень характерный пример того, что Путин боится военных, не доверяет им. Что касается Шойгу… Это тот человек, который служил 30 лет придворным министрам. Шойгу не реформировал армию, он угождал всем группам интересов и говорил Путину то, что он хотел услышать", сказала российская журналистка.

Она отметила: поскольку Путин не доверяет армии, то основная часть операции должна была лечь на плечи ФСБ, диверсантов и прочих групп, которые должны были устроить антимайдан, а армия должна была входить как для поддержки антимайдана.

В России исчез Шойгу. Министр обороны 12 дней не появляется на публике

Министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве. Последний раз глава Минобороны был в новостях 11 марта. Об этом написали российские журналисты-расследователи из изданий "Медиазона" и "Агентство".

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"11 марта министерство сообщало, что Шойгу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. В тот же день Минобороны распространило видео, на котором Шойгу посещает Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка", – говорится в сообщении.

18 марта Шойгу упоминается в сообщении на сайте Кремля. Согласно сообщению, Шойгу был на заседании, но видео и фотографий с совещания не публиковалось. В тот же день, 18 марта, на "Первом канале" вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды. В сюжете говорилось, что событие произошло "сегодня", однако картинка в сюжете совпадала с видео, опубликованным на сайте Минобороны 11 марта.

Последняя новость в профиле Шойгу на сайте Минобороны также датирована 11 марта.

Как часто Шойгу появлялся в СМИ до 11 марта:

До этого события с личным участием Шойгу происходили раз в несколько дней.

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  • 8 марта пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поговорил с министром обороны Турции.
  • 4 марта на сайте сообщалось о разговоре министра с генсеком ООН.
  • 1 марта агентства публиковали заявление Шойгу о том, что российская армия продолжит войну в Украине.
  • 27 февраля он присутствовал на встрече с Путиным.
  • 24 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поручил создать "безопасные коридоры для украинских военных, сложивших оружие".

Но пропал не только Шойгу. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

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Данные на 10:00 23 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15600
2
Самолеты Самолеты
101
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артиллерия Артиллерия
267
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
80
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
1008
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