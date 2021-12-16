Путин готов к разговору с Зеленским – в Кремле назвали условие

Президент России Владимир Путин открыт для диалога с президентом Украины. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи глав государств, пишет РБК.
Песков отметил, что сейчас российско-украинские контакты поддерживаются на уровне представителей, в том числе со стороны России — Дмитрием Козаком, замглавы администрации президента.
"Нет четкой ясности о возможной повестке дня таких контактов, потому что трудно увязать вопросы двусторонних российско-украинских отношений с международным важным экономическим проектом "Северный поток-2", и о возможных решениях, на которые имеется в виду выйти по итогам таких контактов", – отметил Песков.
Также комментируя возможность встречи, подчеркнул, что Путин открыт для диалога с президентом Украины и Россия в таком диалоге заинтересована.
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Зеленский готов к встрече с Путиным
На пресс-конференции по итогам встреч в Брюсселе с канцлером Германии Владимир Зеленский заявил, что хотел бы использовать ситуацию вокруг "Северного потока-2", чтобы встретиться с Владимиром Путиным.
"Мы говорили с канцлером Германии по поводу "Северного потока". Это, в принципе, серьезнейший инструмент для разговора с Россией. Я благодаря такому инструменту мог бы, мне кажется, организовать встречу с президентом РФ, где какие-то подвижки в выполнении того самого "Минска" или другие шаги для окончания военного конфликта на востоке нашей страны могли бы быть решены", – сказал он.
В ожидании переговоров
- В ходе ежегодного послания к Верховной Раде Владимир Зеленский заявил, что не боится прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и готов обсуждать с ним окончание войны.
- Довольно быстро в Москве ответили на заявление президента Владимира Зеленского о прямых переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию войны на Донбассе. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не считает, что об этом нужно говорить с его шефом.
- Лидер Украины говорил, что рассчитывает на возвращение оккупированного Крыма. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что такая риторика Киева не приближает прямые переговоры двух стран.
- Как мы уже писали, Зеленский озвучил ожидания от встречи с Путиным. Также глава государства ответил на вопрос, что прямо сейчас думает о хозяине Кремля.
- При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал главную цель вызова Путина на переговоры. Он считает, что таким образом указывают на то, что Россия сторона конфликта.