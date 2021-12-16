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Путин готов к разговору с Зеленским – в Кремле назвали условие

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
16 декабря, 15:59
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В данный момент нет никакой ясности по повестке контактов Путина и Зеленского
В Кремле рассказали о возможности встречи с Зеленским
В Кремле рассказали о возможности встречи с Зеленским / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин открыт для диалога с президентом Украины. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи глав государств, пишет РБК.

Песков отметил, что сейчас российско-украинские контакты поддерживаются на уровне представителей, в том числе со стороны России — Дмитрием Козаком, замглавы администрации президента.

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"Нет четкой ясности о возможной повестке дня таких контактов, потому что трудно увязать вопросы двусторонних российско-украинских отношений с международным важным экономическим проектом "Северный поток-2", и о возможных решениях, на которые имеется в виду выйти по итогам таких контактов", – отметил Песков.

Также комментируя возможность встречи, подчеркнул, что Путин открыт для диалога с президентом Украины и Россия в таком диалоге заинтересована.

Зеленский готов к встрече с Путиным

На пресс-конференции по итогам встреч в Брюсселе с канцлером Германии Владимир Зеленский заявил, что хотел бы использовать ситуацию вокруг "Северного потока-2", чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

"Мы говорили с канцлером Германии по поводу "Северного потока". Это, в принципе, серьезнейший инструмент для разговора с Россией. Я благодаря такому инструменту мог бы, мне кажется, организовать встречу с президентом РФ, где какие-то подвижки в выполнении того самого "Минска" или другие шаги для окончания военного конфликта на востоке нашей страны могли бы быть решены", – сказал он.

В ожидании переговоров

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