Путин наградил военную бригаду, устроившую резню в Буче

Оккупантов, которые убивали мирных жителей, похвалил российский диктатор

Путин отметил бригаду, которая зверствовала в Киевской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин присвоил 64-й бригаде, которая в марте оккупировала Бучу в Киевской области, почетное звание гвардейской за "примерные действия" в ходе войны в Украине. Указ опубликован на портале правительственных документов РФ.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов", — говорится в документе.

Почетное звание было присвоено бригаде после того, как она вышла из Киевской области, оставив Бучу разрушенной и разграбленной, а тысячи ее жителей убитыми.

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Бригада является подразделением в составе 35 общевойсковой армии Восточного военного округа и дислоцируется в Хабаровском крае.

Резня в Буче