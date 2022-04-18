Путін нагородив військову бригаду, яка влаштувала різанину в Бучі

Окупантів, що вбивали мирних жителів, похвалив російський диктатор

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін присвоїв 64-й бригаді, яка в березні окупувала Бучу на Київщині, почесне звання гвардійської за "зразкові дії" в ході війни в Україні. Указ опубліковано на порталі урядових документів РФ.

"За масовий героїзм та відвагу, стійкість та мужність, виявлені особовим складом бригади у бойових діях для захисту Вітчизни та державних інтересів в умовах збройних конфліктів", — йдеться в документі.

Почесне звання було присвоєне бригаді після того, як вона вийшла з Київської області, залишивши Бучу зруйнованою та розграбованою, а сотні її мешканців – убитими.

Реклама

Бригада є підрозділом у складі 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу й дислокується у Хабаровському краї.

Різанина в Бучі