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Путин назвал срок заполнения газом второй нитки "Северного потока — 2"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
22 октября, 01:05
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Российский президент готов пустить газ по трубопроводу на следующий день после разрешения Германии
Владимир Путин отметил, что как только вторую трубу заполнят газом и регулятор даст одобрение, то поставки начнутся уже на следующий день/Коллаж: Сегодня
Владимир Путин отметил, что как только вторую трубу заполнят газом и регулятор даст одобрение, то поставки начнутся уже на следующий день/Коллаж: Сегодня

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что заполнение второй нитки газопровода "Северный поток — 2" газом завершится в декабре текущего года. Первая труба уже заполнена.

Об этом он рассказал во время заседания клуба "Валдай".

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Что сказал Путин?

"Если завтра немецкий регулятор даст разрешения на поставку, послезавтра начнется поставка, 17,5 млрд куб. м. До конца текущего года — в середине, в конце декабря — будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы Северного потока-2. В общем объеме это 55 млрд куб. м. Если иметь ввиду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м — это прилично", — заявил Путин.

"Северный поток-2" — чем выгоден России и не выгоден для Украины?

По словам политолога Олега Саакяна, запуск "Северного потока — 2" решит сразу три вопроса для Путина.

Во-первых, ввод в строй трубопровода в совокупности с "Турецким" и первым "Северным потоком" делает Россию полностью независимой от транзита газа через Украину.

Вторая задача, которую Путин хочет решить с помощью этого газопровода, — это обеспечение еще большей интеграции с финансово-промышленными группами Германии. А как следствие — связь с политическими элитами и усиление влияния на немецкую политику.

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В-третьих, это усиление своего энергетического присутствия в Европе в период трансформации и перехода на альтернативные источники энергии.

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