Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 👑 Міс Україна-2021 🚑 Поради лікаря Комаровського
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Путін назвав термін заповнення газом другої нитки "Північного потоку — 2"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
22 жовтня, 01:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російський президент готовий пустити газ по трубопроводу наступного дня після дозволу Німеччини
Володимир Путін зазначив, що як тільки другу трубу заповнять газом і регулятор дасть схвалення, то постачання почнуться вже на наступний день/Колаж: Сьогодні
Володимир Путін зазначив, що як тільки другу трубу заповнять газом і регулятор дасть схвалення, то постачання почнуться вже на наступний день/Колаж: Сьогодні

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що заповнення другої нитки газопроводу "Північний потік — 2" газом завершиться в грудні поточного року. Перша труба вже заповнена.

Про це він розповів під час засідання клубу "Валдай".

Реклама

Що сказав Путін?

"Якщо завтра німецький регулятор дасть дозвіл на постачання, післязавтра почнеться постачання, 17,5 млрд куб. м. До кінця поточного року — в середині, в кінці грудня — буде завершена технологічна робота щодо заповнення другої газової труби "Північного потоку — 2". Загалом в обсязі — це 55 млрд куб. м. Якщо мати на увазі, що дефіцит на європейському ринку, за нашими підрахунками, складе 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м — це пристойно", — заявив Путін.

"Північний потік — 2" — чим вигідний Росії та не вигідний для України?

За словами політолога Олега Саакяна, запуск "Північного потоку — 2" вирішить одразу три питання для Путіна.

По-перше, трубопровід, коли стане до ладу, у сукупності з "Турецьким" і першим "Північним потоком" робить Росію повністю незалежною від транзиту газу через Україну.

Друге завдання, яке Путін хоче розв’язати за допомогою цього газопроводу, — це забезпечення ще більшої інтеграції з фінансово-промисловими групами Німеччини. А як наслідок – зв'язок із політичними елітами та посилення впливів на німецьку політику.

Реклама

По-третє, це посилення своєї енергетичної присутності в Європі в період трансформації та переходу на альтернативні джерела енергії.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

21 жовтня 1991. Відбулася телефонна розмова між заступником голови Верховної Ради України Іваном Плющем та президентом Росії Борисом Єльциним

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.2

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.49

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти