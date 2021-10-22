Путін назвав термін заповнення газом другої нитки "Північного потоку — 2"

Російський президент готовий пустити газ по трубопроводу наступного дня після дозволу Німеччини

Володимир Путін зазначив, що як тільки другу трубу заповнять газом і регулятор дасть схвалення, то постачання почнуться вже на наступний день/Колаж: Сьогодні

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що заповнення другої нитки газопроводу "Північний потік — 2" газом завершиться в грудні поточного року. Перша труба вже заповнена.

Про це він розповів під час засідання клубу "Валдай".

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Що сказав Путін?

"Якщо завтра німецький регулятор дасть дозвіл на постачання, післязавтра почнеться постачання, 17,5 млрд куб. м. До кінця поточного року — в середині, в кінці грудня — буде завершена технологічна робота щодо заповнення другої газової труби "Північного потоку — 2". Загалом в обсязі — це 55 млрд куб. м. Якщо мати на увазі, що дефіцит на європейському ринку, за нашими підрахунками, складе 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м — це пристойно", — заявив Путін.

"Північний потік — 2" — чим вигідний Росії та не вигідний для України?

За словами політолога Олега Саакяна, запуск "Північного потоку — 2" вирішить одразу три питання для Путіна.

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По-перше, трубопровід, коли стане до ладу, у сукупності з "Турецьким" і першим "Північним потоком" робить Росію повністю незалежною від транзиту газу через Україну.

Друге завдання, яке Путін хоче розв’язати за допомогою цього газопроводу, — це забезпечення ще більшої інтеграції з фінансово-промисловими групами Німеччини. А як наслідок – зв'язок із політичними елітами та посилення впливів на німецьку політику.

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По-третє, це посилення своєї енергетичної присутності в Європі в період трансформації та переходу на альтернативні джерела енергії.

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