Путин подарил главе "Газпрома" на день рождения высшую награду России

Как отмечается в указе президента РФ, Миллер награжден "за особые заслуги"

Миллер получил награду от Путина накануне своего 60-летия/Коллаж: "Сегодня"

Президент России Владимир Путин присвоил топ-менеджеру "Газпрому" Алексею Миллеру звание Героя труда России. Такой подарок Миллер получил в канун своего 60-летия.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

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В указе Путина говорится, что Миллер награжден "за особые заслуги".

"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу — председателю правления, заместителю председателя совета директоров ПАО "Газпром", город Санкт-Петербург", — отмечено в указе.

Что известно о Миллере?

Как пишет Wikipedia, Алексей Борисович Миллер — председатель правления ОАО "Газпром", заместитель председателя совета директоров компаний "Газпром нефть", "Газпромбанк" и "Согаз". Кандидат экономических наук. Имеет ряд государственных наград, в частности, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, полученный в 2006 году за вклад в развитие газового комплекса России. В 2015 году, по версии журнала Forbes, занял 54 место среди самых влиятельных людей мира. Относится к ближайшему политическому окружению президента России Владимира Путина.

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