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Путин проигнорировал Украину в Новый год: поздравил всех, кроме Зеленского

30 декабря, 11:56

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Украинского президента нет среди лидеров, которым Кремль адресовал поздравления

В отличие от прошлого года, президент России Владимир Путин решил не поздравлять своего украинского коллегу Владимир Зеленского с Новым годом,.

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Это вытекает из опубликованного пресс-службой Кремля списка иностранных лидеров, которым Путин передал поздравления.

В заявлении администрации Путина сказано, среди всех прочих он поздравил глав традиционных союзников РФ на международной арене – президентов Беларуси, Сирии, Армении, Венесуэлы.

Кроме того, указано, что он также поздравил западных лидеров: канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министром Великобритании и Канады Бориса Джонсона и Джастина Трюдо и других.

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Также он адресовал поздравления президенту США Дональду Трампу, пожелав тому "здоровья, бодрости духа и благополучия". Отдельные Путин поздравил избранного президента Джо Байдена.

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Напомним, как мы уже писали, россиян Путин "поздравил" с Новым годом, подписав закон о возвращении вытрезвителей.

Напомним, что ранее в Офисе президента Украины рассказали, что Владимир Зеленский планирует встречать Новый год с семьей в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области.

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Россия Новый год Украина поздравления Владимир Зеленский Владимир Путин

Источник: Сегодня

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