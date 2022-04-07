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Путин прячет свои деньги у дочерей. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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7 апреля, 11:16
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа
По мнению Белого дома, есть основания полагать, что Путин прячет активы у своих дочерей. Фото: коллаж "Сегодня"
По мнению Белого дома, есть основания полагать, что Путин прячет активы у своих дочерей. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают военные преступления российских захватчиков, объясняют причины введения санкций против дочерей Путина и анализируют вероятность госпереворота в Москве.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Возможен ли переворот в Кремле

Американская газета The Washington Post проанализировала возможность государственного переворота в России, опираясь на исторический опыт. Как отмечает издание, шансы на народное восстание мизерны из-за тотальной пропаганды и отсутствия доступа населения к правде. Попытка мятежа среди ближайшего окружения диктатора возможна, однако, вероятно, это было бы опасной операцией с высоким риском в истории Кремля.

США призывают к расследованию военных преступлений РФ в Украине

Издание The New York Times пишет, что палата представителей США проголосовала за то, чтобы призвать к расследованию военных преступлений, совершенных во время вторжения России в Украину, включая умышленный обстрел гражданских и невоенных зданий.

Путин скрывает свои активы у дочерей

Reuters объясняет причины введения американских санкций против дочерей президента России Владимира Путина. По мнению Белого дома, есть основания полагать, что Путин прячет свои активы через членов семьи. В частности, эти активы могут скрываться в юрисдикции США.

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Российские мародеры массово грабят украинцев

Немецкий журнал Der Spiegel сообщает о шокирующих случаях мародерства российской армии. Издание информирует, что везде, где отступают русские войска, остаются массовые следы грабежей. Солдаты отправляют награбленное домой родственникам. Все это свидетельствует о катастрофическом состоянии армии: они берут с собой телевизоры, холодильники и даже стиральные машины.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские оккупанты продолжают показывать не только свою бессердечность, но и никчемность, похищая вещи из домов украинцев. Самое любимое – это техника.

Также мы информировали, что в Instagram распространяются шутки о мародерах-россиянах: они "ведутся" на стиральную машинку, как мыши на сыр в мышеловке. Мы выбрали 7 самых смешных, которые поднимут вам настроение.

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Наши ангелы-хранители

Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
Слава Україні!

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