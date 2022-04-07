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Путін ховає гроші у дочок. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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7 квітня, 11:16
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Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа
На думку Білого дому, є підстави вважати, що Путін ховає активи у своїх дочок. Фото: колаж "Сьогодні"
На думку Білого дому, є підстави вважати, що Путін ховає активи у своїх дочок. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють військові злочини російських загарбників, пояснюють причини запровадження санкцій проти дочок Путіна та аналізують ймовірність держперевороту в Москві.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Чи можливий переворот у Кремлі

Американська газета The Washington Post проаналізувала можливість державного перевороту у Росії, спираючись на історичний досвід. Як зазначає видання, шанси на народне повстання мізерні через тотальну пропаганду та відсутність доступу населення до правди. Спроба заколоту серед найближчого оточення диктатора можлива, однак, ймовірно, це було б небезпечною операцією з високим ризиком в історії Кремля.

США закликають до розслідування військових злочинів РФ в Україні

Видання The New York Times пише, що палата представників США проголосувала за те, щоб закликати до розслідування військових злочинів, скоєних під час вторгнення Росії в Україну, включаючи умисний обстріл цивільних та невійськових будівель.

Путін приховує свої активи у дочок

Reuters пояснює причини запровадження американських санкцій проти дочок президента Росії Володимира Путіна. На думку Білого дому, є підстави вважати, що Путін ховає свої активи через членів родини. Зокрема ці активи можуть переховуватися в юрисдикції США.

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Російські мародери масово грабують українців

Німецький журнал Der Spiegel повідомляє про шокуючі випадки мародерства російської армії. Видання повідомляє, що скрізь, де відступають російські війська, залишаються масові сліди грабежів. Солдати відправляють награбоване додому родичам. Все це свідчить про катастрофічний стан армії: вони беруть з собою телевізори, холодильники та навіть пральні машини.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські окупанти продовжують показувати не лише свою безсердечність, а й нікчемність, викрадаючи речі з будинків українців. Найулюбленіше – це техніка.

Також ми інформували, що в Instagram поширюються жарти про мародерів-росіян: вони "ведуться" на пральну машинку, як миші на сир у мишоловці. Ми вибрали 7 найсмішніших, які піднімуть настрій.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 18900
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 698
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 111
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1358
Транспорт
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Наші янголи-охоронці

Олексій Цибко – воїн-доброволець, колишній мер міста Сміла (Черкаська область), спортивний функціонер, екс-капітан збірної України з регбі, майстер спорту. З перших днів вторгнення російських військ пішов на війну. Воював на території Київської області. Загинув під час визволення Бучі, виконуючи бойове завдання. У березні йому виповнилося 55 років.

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