Путин решил выбросить Поклонскую на улицу

Президент РФ подписал указ об увольнении предательницы из Крыма

Путин подписал указ об увольнении Поклонской / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин уволил "экс-прокурора Крыма", экс-депутата Госдумы и экс-посла в Кабо-Верде Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества. Соответствующий указ появился на сайте Кремля. Поклонская работала на этой должности с начала февраля 2022 года.

"Освободить Наталью Поклонскую с должности заместителя главы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе

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Сама Поклонская сообщила, что освобождена от должности заместителя главы Россотрудничества в связи с ее переходом на другую работу.

Что известно о Поклонской

До 2014 года Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю оккупационные власти полуострова назначили ее "прокурором Крыма". После российских выборов, которые были в 2016 году незаконно проведены на полуострове, она стала депутатом Государственной думы.

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В 2018 году генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Поклонской инкриминируют не только государственную измену, но и военные преступления. Поклонская назвала такие обвинения абсурдными, при этом она уверена, что ее запугивают.

В октябре 2021 года президент России Владимир Путин назначил бывшего "прокурора Крыма" и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в африканской Республике Кабо-Верде. Позже она отказалась от должности "по личным обстоятельствам".

В марте сообщалось, что Поклонская была замечена в Херсонской области. Она ездила туда вместе с российскими оккупантами, которые воюют против украинцев.

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Поклонская была в числе тех, кто не поддержал вторжение России в Украину. Она заявила, что не хочет, чтобы на Киев или любой другой украинский город падали бомбы, и что используемая военными буква "Z" символизирует горе и трагедию.