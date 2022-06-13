Путін вирішив викинути Поклонську на вулицю

Президент РФ підписав указ про звільнення зрадниці з Криму

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Президент Росії Володимир Путін звільнив "експрокурора Криму", ексдепутата Держдуми та експосла у Кабо-Верді Наталію Поклонську з посади заступника голови Росспівробітництва. Відповідний указ з’явився на сайті Кремля. Поклонська працювала на цій посаді з початку лютого 2022 року.

"Звільнити Наталю Поклонську з посади заступника голови Федерального агентства у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, та з міжнародного гуманітарного співробітництва. Указ набирає чинності з дня його підписання", — йдеться у документі

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Сама Поклонська повідомила, що звільнена з посади заступника голови Росспівробітництва у зв'язку з її переходом на іншу роботу.

Що відомо про Поклонську

До 2014 року Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю окупаційна влада півострова призначила її "прокурором Криму". Після російських виборів, які були 2016 року незаконно проведені на півострові, вона стала депутатом Державної думи.

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У 2018 році генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Поклонській інкримінують не лише державну зраду, а й воєнні злочини. Поклонська назвала такі звинувачення абсурдними. При цьому вона впевнена, що її залякують.

У жовтні 2021 року президент Росії Володимир Путін призначив колишнього "прокурора Криму" та ексдепутата Держдуми Наталю Поклонську послом в африканській Республіці Кабо-Верде. Пізніше вона відмовилася від посади "за особистими обставинами".

У березні повідомлялося, що Поклонська була помічена у Херсонській області. Вона їздила туди разом з російськими окупантами, які воюють проти українців.

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Поклонська була серед тих, хто не підтримав вторгнення Росії до України. Вона заявила, що не хоче, щоб на Київ чи будь-яке інше українське місто падали бомби, і що літера "Z", що використовується військовими, символізує горе і трагедію.