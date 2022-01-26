Путин с Макроном обсудят Украину и не только: какие темы поднимут

Президент России Владимир Путин 28 января проведет телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил спикер российского президента Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.
"Действительно, на пятницу запланирован телефонный разговор с президентом Франции. Сейчас идет подготовка к нему", – сказал Песков.
Елисейский дворец назвал основные темы, которые будут затрагиваться во время переговоров:
- сохранение стабильности в Европе
- ситуация в Украине.
Во время предстоящего телефонного разговора Макрон предложит Путину свой вариант деэскалации украинского кризиса.
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Накануне президент Франции заявил, что для сохранения безопасности в Европе готов прибегнуть к дипломатии и в ближайшее время обсудить ситуацию с Путиным и Зеленским.
"Это нужно, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию, получить более четкое представление. Это будет диалогом для получения пояснений", – заявил Макрон.
Путин поставил Макрону условие
21 декабря состоялся очередной телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным. Президент России Владимир Путин рассказал, что от Киева ждет конкретных шагов по урегулированию ситуации на Донбассе, а от Парижа – поддержки соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО.