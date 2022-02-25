Путин заявил, что Россия готова на переговоры с Украиной

После преступного вторжения России в Украину, где она понесла огромные потери, президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с Киевом. Об этом он сказал во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином, пишут российские СМИ.
Глава Китая сказал хозяину Кремля, что выступает в поддержку урегулирования между Россией и Украиной путем переговоров.
Путин в свою очередь заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне.
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Как мы уже писали, сегодня президент Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением сесть за стол переговоров, чтобы скорее прекратить войну в Украине.
Вторжение России
- Напомним, в течение первого дня вторжения России украинские войска сбили семь самолетов оккупантов. Сегодня был подбит еще один в Черкасской области.
- Также в Минобороны озвучивали полные потери россиян за 24 февраля. Кроме самолетов, еще сбиты 6 вертолетов, а также очень много бронетехники и сотни солдат.
- Тем временем под Херсоном украинские военные уничтожили российскую технику.
- А Киев атаковали диверсанты. На Оболони завязался бой с применением стрелкового оружия, замечена была даже техника. Продолжалось это недолго – оккупанты были расстреляны.