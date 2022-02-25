Путин заявил, что Россия готова на переговоры с Украиной

Оккупанты понесли огромные потери и теперь уже не против переговоров

Отвага Украины заставляет Путина согласиться на переговоры. Коллаж "Сегодня"

После преступного вторжения России в Украину, где она понесла огромные потери, президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с Киевом. Об этом он сказал во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином, пишут российские СМИ.

Глава Китая сказал хозяину Кремля, что выступает в поддержку урегулирования между Россией и Украиной путем переговоров.

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Путин в свою очередь заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне.

Как мы уже писали, сегодня президент Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением сесть за стол переговоров, чтобы скорее прекратить войну в Украине.

Вторжение России