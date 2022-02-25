Путін заявив, що Росія готова до переговорів з Україною

Після злочинного вторгнення Росії в Україну, де вона зазнала величезних втрат, президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий до переговорів із Києвом. Про це він сказав під час телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном, пишуть російські. ЗМІ.
Глава Китаю сказав господареві Кремля, що виступає на підтримку врегулювання між Росією та Україною шляхом переговорів.
Путін, зі свого боку, заявив, що Росія готова вести переговори з Україною на високому рівні.
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Як ми вже писали, сьогодні президент Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією сісти за стіл переговорів, щоби швидше припинити війну в Україні.
Вторгнення Росії
- Нагадаємо, протягом першого дня вторгнення Росії українські війська збили сім літаків окупантів. Сьогодні був підбитий ще один на Черкащині.
- Також у Міноборони озвучували повні втрати росіян за 24 лютого. Окрім літаків, ще збито 6 вертольотів, а також дуже багато бронетехніки та сотні солдатів.
- Водночас під Херсоном українські військові знищили російську техніку.
- А Київ атакували диверсанти. На Оболоні розпочався бій із застосуванням стрілецької зброї, помічена була навіть техніка. Тривало це недовго – окупанти були розстріляні.