Путин ждет большую войну? В РФ готовят братские могилы для тысяч людей

В РФ разработали инструкцию захоронения

Российские власти прописали порядок массовых захоронений и параметры братских могил / Фото: Коллаж: Сегодня

В России разработали и приняли национальный стандарт "Захоронение срочное трупов в военное и мирное время", который вступает в силу с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщается сайтах правовой информации и сайте МЧС РФ.

"Под срочным захоронением трупов подразумевается комплекс мероприятий по срочному захоронению трупов людей и животных, "погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате ЧС мирного времени", — говорится в документе.

В документе описаны виды захоронений и принципы выбора мест для них. Также обнародована инструкция для организации братских могил.

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В качестве примера приводится ситуация: захоронение 1000 погибших в течение трех суток "с момента нанесения ядерного удара". Установлены размеры требуемых в этом случае братских могил и порядок их строительства.

"Тела предлагается уложить в четыре слоя в мешках либо в гробах, утрамбовать, залить "минеральным вяжущим модификатором" и установить "устройства для абсорбции и нейтрализации радиоактивных, опасных химических веществ и биологических агентов, образующихся при разложении трупов", – говорится в описании ситуации с захоронением.

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