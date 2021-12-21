Путин ждет большую войну? В РФ готовят братские могилы для тысяч людей

В России разработали и приняли национальный стандарт "Захоронение срочное трупов в военное и мирное время", который вступает в силу с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщается сайтах правовой информации и сайте МЧС РФ.
"Под срочным захоронением трупов подразумевается комплекс мероприятий по срочному захоронению трупов людей и животных, "погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате ЧС мирного времени", — говорится в документе.
В документе описаны виды захоронений и принципы выбора мест для них. Также обнародована инструкция для организации братских могил.
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В качестве примера приводится ситуация: захоронение 1000 погибших в течение трех суток "с момента нанесения ядерного удара". Установлены размеры требуемых в этом случае братских могил и порядок их строительства.
"Тела предлагается уложить в четыре слоя в мешках либо в гробах, утрамбовать, залить "минеральным вяжущим модификатором" и установить "устройства для абсорбции и нейтрализации радиоактивных, опасных химических веществ и биологических агентов, образующихся при разложении трупов", – говорится в описании ситуации с захоронением.
Угроза вторжения России
- Кремль продолжает принимать гибридные меры для дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине и регулярно бряцает оружием. В Министерстве обороны заявили, что оккупанты специально демонстративно перебрасывают солдат и технику вблизи наших границ.
- Как говорил министр обороны Алексей Резников, многие российские солдаты вернутся в гробах, если Москва отдаст приказ напасть на Украину. В то же время он считает, что Украина не является конечной целью Путина.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия пойдет на полномасштабную войну против Украины, это обернется миллионами жертв. При этом отметил, что именно российская агрессия подтолкнула нашу страну в НАТО, чего так боится сейчас Кремль.