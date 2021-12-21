Путін чекає на велику війну? У РФ готують братські могили для тисяч людей

У Росії розробили та прийняли національний стандарт "Поховання термінове трупів у військовий та мирний час", який набирає чинності з 1 лютого 2022 року. Про це повідомляє сайт правової інформації та сайті МНС РФ .
"Під терміновим похованням трупів мається на увазі комплекс заходів щодо термінового поховання трупів людей і тварин, які "загинули в ході військових конфліктів або внаслідок цих конфліктів, а також, у разі потреби, внаслідок НС мирного часу", — йдеться в документі.
У документі описані види поховань та принципи вибору місць для них. Також оприлюднено інструкцію для організації братських могил.
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Як приклад наводиться ситуація: поховання 1000 загиблих протягом трьох діб "з моменту завдання ядерного удару". Встановлено розміри необхідних у разі братських могил і порядок їх будівництва.
"Тіла пропонується укласти в чотири шари в мішках або в трунах, утрамбувати, залити "мінеральним в'яжучим модифікатором" і встановити "пристрої для абсорбції та нейтралізації радіоактивних, небезпечних хімічних речовин та біологічних агентів, що утворюються при розкладанні трупів", – йдеться в описі ситуації поховання.
Загроза вторгнення Росії
- Кремль продовжує вживати гібридних заходів для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні і регулярно брязкає зброєю. У Міністерстві оборони заявили, що окупанти спеціально демонстративно перекидають солдатів та техніку поблизу наших кордонів.
- Як казав міністр оборони Олексій Резніков, багато російських солдатів повернуться в трунах, якщо Москва накаже напасти на Україну. Водночас він вважає, що Україна не є кінцевою метою Путіна.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія піде на повномасштабну війну проти України, це обернеться мільйонами жертв . При цьому зазначив, що саме російська агресія підштовхнула нашу країну до НАТО, чого так боїться зараз Кремль.