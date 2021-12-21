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Путін чекає на велику війну? У РФ готують братські могили для тисяч людей

Наталія Магдик Наталія Магдик
21 грудня, 11:55
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У РФ розробили інструкцію поховання
Російська влада прописала порядок масових поховань та параметри братських могил
Російська влада прописала порядок масових поховань та параметри братських могил / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії розробили та прийняли національний стандарт "Поховання термінове трупів у військовий та мирний час", який набирає чинності з 1 лютого 2022 року. Про це повідомляє сайт правової інформації та сайті МНС РФ .

"Під терміновим похованням трупів мається на увазі комплекс заходів щодо термінового поховання трупів людей і тварин, які "загинули в ході військових конфліктів або внаслідок цих конфліктів, а також, у разі потреби, внаслідок НС мирного часу", — йдеться в документі.

У документі описані види поховань та принципи вибору місць для них. Також оприлюднено інструкцію для організації братських могил.

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Як приклад наводиться ситуація: поховання 1000 загиблих протягом трьох діб "з моменту завдання ядерного удару". Встановлено розміри необхідних у разі братських могил і порядок їх будівництва.

"Тіла пропонується укласти в чотири шари в мішках або в трунах, утрамбувати, залити "мінеральним в'яжучим модифікатором" і встановити "пристрої для абсорбції та нейтралізації радіоактивних, небезпечних хімічних речовин та біологічних агентів, що утворюються при розкладанні трупів", – йдеться в описі ситуації поховання.

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