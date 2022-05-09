Путина постигнет та же участь, что и нацистов. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Мир усиливает давление на хозяина Кремля

Владимира Путина ждет крах. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 75-й день войны, ВСУ проводят успешные контрнаступления, украинцы восстанавливают города после бомбежек, а США и Великобритания уже ввели запрет на импорт российского топлива.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа, где основной темой стало военное вторжение России в Украину.

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Судьба Путина

The Times со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса пишет, что президента РФ Владимира Путина должна постигнуть та же участь, что и нацистов. Соответствующее заявление сделано после атаки россиян на школу в Луганской области, где от авиаударов укрывались десятки мирных жителей. Путин, его ближайшее окружение и генералы "отражают" идеологию фашизма.

Восстановление городов

The Washington Post пишет, что Украина восстанавливает города так же быстро, как их уничтожила Россия. Издание публикует репортаж из Бучи. Город возродился, рынок открыт, огромные ямы на дорогах, на которые упали снаряды, заасфальтированы. Пригородный поезд в Киев снова курсирует. Водоснабжение и электроэнергия в основном восстановлены. Семьи возвращаются. На 100% электроснабжения в Буче планируется возобновить до 15 мая, сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

Контрнаступление ВСУ

The New York Times пишет, что украинское контрнаступление у Харькова, вероятно, заставило российские войска перебросить дополнительные силы, сняв их с других направлений востока Украины. Анализ исследовательской группы, базирующейся в Вашингтоне, подчеркнул успех украинских вооруженных сил, вооруженных новым оружием от Соединенных Штатов и других союзников, в их контрнаступлении вокруг Харькова, на северо-востоке страны.

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Прекращение импорта российской нефти

Bloomberg сообщил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует постепенно прекратить импорт российской нефти в рамках мер G-7 по усилению давления на Путина. США и Великобритания уже ввели запрет на импорт российского топлива в ответ на нападение на Украину, но обещание G-7 отказаться от российской нефти еще больше усилит давление на Москву.

Угрозы РФ Илону Маску

Der Spiegel пишет об угрозах со стороны России основателю SpaceX Илону Маску из-за его решения помочь Украине спутниковым интернетом. Космическая компания Маска SpaceX предоставила Украине, подвергшейся нападению России, возможность использовать свою спутниковую сеть Starlink. Это дает быстрый интернет из космоса. Это помогло украинским властям и войскам, когда мобильная связь и локальный доступ в интернет перестали работать.

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