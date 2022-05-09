Путіна спіткає така ж доля, що і нацистів. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Світ посилює тиск на господаря Кремля

На Володимира Путіна чекає крах. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 75-й день війни, ЗСУ проводять успішні контрнаступи, українці відновлюють міста після бомбардувань, а США та Велика Британія вже запровадили заборону на імпорт російського палива.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа, де основною темою стало воєнне вторгнення Росії до України.

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Доля Путіна

The Times з посиланням на заяву міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса пише, що президента РФ Володимира Путіна повинна спіткати та ж доля, що й нацистів. Відповідна заява зроблена після атаки росіян на школу в Луганській області, де від авіаударів укривалися десятки мирних жителів. Путін, його найближче оточення та генерали "відображають" ідеологію фашизму.

Відновлення міст

The Washington Post пише, що Україна відновлює міста так само швидко, як їх знищила Росія. Видання публікує репортаж з Бучі. Місто відродилося, ринок відкритий, величезні ями на дорогах, куди впали снаряди, заасфальтовані. Приміський потяг до Києва знову курсує. Водопостачання та електроенергію в основному відновлено. Сім’ї повертаються. На 100% електропостачання в Бучі планують відновити до 15 травня, повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Контрнаступ ЗСУ

The New York Times пише, що український контрнаступ біля Харкова, ймовірно, змусив російські війська перекинути додаткові сили, знявши їх з інших напрямків сходу України. Аналіз дослідницької групи, що базується у Вашингтоні, підкреслив успіх українських сил, озброєних новою зброєю від Сполучених Штатів та інших союзників, у їхньому контрнаступі навколо Харкова, на північному сході країни.

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Припинення імпорту російської нафти

Bloomberg повідомив, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда планує поступово припинити імпорт російської нафти в рамках заходів G-7 у посиленні тиску на Путіна. США та Велика Британія вже ввели заборону на імпорт російського палива у відповідь на напад Росії на Україну, але обіцянка G-7 відмовитися від російської нафти ще більше посилить тиск на Москву.

Погрози РФ Ілону Маску

Der Spiegel пише про погрози з боку Росії засновнику SpaceX Ілону Маску через його рішення допомогти Україні супутниковим інтернетом. Космічна компанія Маска SpaceX надала Україні, яка зазнала нападу Росії, можливість використовувати свою супутникову мережу Starlink. Це дає швидкий інтернет з космосу. Це допомогло українській владі та військам, коли мобільний зв'язок та локальний доступ в інтернет перестали працювати.

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