Путина в детстве бил грузин Григорий — он плакал и жаждал мести: инсайд разведчика Кура

Уродливое дитятко жаждет отомстить папе-насильнику

У президента страны-агрессора было сложное детство/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президента РФ Владимира Путина в детстве часто били и притесняли. Также его отдавали в детдом.

Об этом разведчик Валерий Кур рассказал в эфире проекта "Україна разом" на канале Украина 24.

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"Вы знаете, что Путин родился в далекой, далекой уральской деревне Терёхино. Вся его история до 20 лет это было обман. Вся его история переписана. Это несчастный, уродливый ребенок, рожденный от некого Привалова Платона, который, по сути, изнасиловал его маму Веру. И представьте себе, мама Вера выбросила мальчика, к родителям привезла в деревню Терёхино. Отсюда начались скитания. Что это? Это моральный уродец. Он решил отомстить всему миру", — сказал Кур.

Разведчик рассказал, что Путина в детстве били. На то время ему было 5-6 лет.

"Его приходилось отдавать в детдом. Затем мама его забрала к себе к грузину Григорию, который бил его, уничтожал. А это было 5-6 лет. Он ходил голодный. Более того, его потом перевезли в Грузию, какая-то из родственниц мамы Веры, вернее нет, этого Григория, и отвезла его к генералу в Тбилиси. И там кушать было чего. Но там, возможно, произошло страшное насилие. И его до конца довели. Мама его забрала, повезла опять к родителям, старикам. Он не хотел с мамой Верой жить. Он считал, что его родители там. У него ущербная психика. Он маму ненавидит, он Платона ненавидит, потому что он насильник. Сначала маме сделал ребенка, а потом бросил ее и сказал: "У меня жена есть". То есть вы понимаете, какой он гопник. Он всю жизнь плакал, любил себя, жалел себя и всю жизнь хотел мстить. Почему вы никто не заметили, что они с Медведчуком, когда беседовали, везде он перед всеми так садился, Меркель пугал там собачками. А перед Медведчуком вы никто не заметили? А я заметил. Альфа-самец там Медведчук. Почему? Медведчук хоть и сын полицая, но он был рожден в любви. В Красноярском на поселении все таки папа любил маму, которому кличку дали "Горбатый, ему отцу. Но он любил его. Здесь Медведчук более образованный, он как альфа-самец. А Путин ничтожество, он очень ущербный. Поэтому он не гопник. Когда он в Ленинград приехал уже почти в 10-летнем возрасте, то он мышкой был...Он ужасно ничтожный, он не входил в эту маргинальную среду, как Кива, Баклан. Кива тоже рожденный в любви. То есть Кива выходит такой же больной и психический", — рассказал разведчик.

Путин попробует снова захватить Киев

Бригадный генерал Вооруженных сил Украины Александр Грузевич заявил, что после перегруппировки войск, Россия может попытаться осуществить повторное наступление на Киев.

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"Сейчас он (враг – ред.) перенацелит свои силы для того, чтобы осуществить хотя бы одну цель. Достоверность того, если он будет иметь успех, я в этом сомневаюсь, то вероятность того, что будет попытка наступления на Киев, все-таки есть. По остающимся силам, одним из вариантов развития событий, после перегруппировки, будет повторная попытка захватить столицу. Однозначно. Это позволит врагу создать свои условия выйти "победителями", потому что сейчас Россия как "загнанный волк" – держится только на своей пропаганде", – сказал Грузевич.

По его словам, треть окружавших Киев войск уничтожили украинские защитники, а еще треть враг перебросил через Беларусь к границам вблизи Донбасса и Луганщины.

Одновременно одна треть этой группировки осталась на территории Беларуси.

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