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Путина ждет трагическое будущее – Невзоров

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31 марта, 22:27
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Российский публицист уверен, что развязанная РФ война против Украины закончится победой украинской стороны
Александр Невзоров высказался по поводу будущего Владимира Путина. Коллаж "Сегодня"
Александр Невзоров высказался по поводу будущего Владимира Путина. Коллаж "Сегодня"

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров убежден, что российского президента Владимира Путина ждет трагическое будущее.

Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

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"А вот (какое именно, – ред.) не знаю я. Не понимаю, честно говоря. Потому что гадать не люблю. У меня принцип совершенно другой. Есть ряд фактов – и я обязан сделать из них единственно возможный вывод. Но мне необходим этот ряд фактов. И необходимо, чтобы они находились в очень живой динамике и постоянных соотношениях друг с другом. То есть не так важна фактура, как их последовательность", – сказал Невзоров.

Кроме того, российский публицист считает, что развязанная Россией война против Украины закончится победой Украины.

"Я с самого начала сказал, давным-давно, что эта война закончится победой Украины. Она закончится сломом диктаторского режима (президента РФ Владимира) Путина", – сказал Невзоров.

Он отметил, что не может назвать конкретную дату, когда это произойдет.

"Называть по датам, по часам я не могу. Потому что постоянно примешиваются новые факторы. Но эти все новые факторы – из разряда ожидаемых. И точно так же, как я, ваш покорный слуга, предсказал фантастический героизм украинской армии, еще когда эта война казалась мифом и невзоровской фантазией, – точно так же я предсказываю, что будет и крушение режима, будет и победа Украины", – сказал публицист.

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