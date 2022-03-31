Путина ждет трагическое будущее – Невзоров

Российский публицист уверен, что развязанная РФ война против Украины закончится победой украинской стороны

Александр Невзоров высказался по поводу будущего Владимира Путина. Коллаж "Сегодня"

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров убежден, что российского президента Владимира Путина ждет трагическое будущее.

Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

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"А вот (какое именно, – ред.) не знаю я. Не понимаю, честно говоря. Потому что гадать не люблю. У меня принцип совершенно другой. Есть ряд фактов – и я обязан сделать из них единственно возможный вывод. Но мне необходим этот ряд фактов. И необходимо, чтобы они находились в очень живой динамике и постоянных соотношениях друг с другом. То есть не так важна фактура, как их последовательность", – сказал Невзоров.

Кроме того, российский публицист считает, что развязанная Россией война против Украины закончится победой Украины.

"Я с самого начала сказал, давным-давно, что эта война закончится победой Украины. Она закончится сломом диктаторского режима (президента РФ Владимира) Путина", – сказал Невзоров.



Он отметил, что не может назвать конкретную дату, когда это произойдет.



"Называть по датам, по часам я не могу. Потому что постоянно примешиваются новые факторы. Но эти все новые факторы – из разряда ожидаемых. И точно так же, как я, ваш покорный слуга, предсказал фантастический героизм украинской армии, еще когда эта война казалась мифом и невзоровской фантазией, – точно так же я предсказываю, что будет и крушение режима, будет и победа Украины", – сказал публицист.

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