Путіна чекає трагічне майбутнє – Невзоров

Російський публіцист упевнений, що розв'язана РФ війна проти України закінчиться перемогою української сторони

Олександр Невзоров висловився щодо майбутнього Володимира Путіна. Колаж "Сьогодні"

Російський телеведучий і публіцист Олександр Невзоров переконаний, що на російського президента Володимира Путіна чекає трагічне майбутнє.

Про це він сказав в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону.

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"А ось (яке саме, – ред.) не знаю я. Не розумію, чесно кажучи. Тому що гадати не люблю. У мене принцип зовсім інший. Є ряд фактів – і я зобов'язаний зробити з них єдиний можливий висновок. Але мені необхідний цей ряд фактів. І необхідно, щоб вони знаходилися в дуже живій динаміці та постійних співвідношеннях один з одним. Тобто не така важлива фактура, як їхня послідовність", – Сказав Невзоров.

Крім того, російський публіцист вважає, що розв'язана Росією війна проти України закінчиться перемогою України.

"Я від початку сказав, давним-давно, що ця війна закінчиться перемогою України. Вона закінчиться зломом диктаторського режиму (президента РФ Володимира) Путіна", – Сказав Невзоров.



Він зазначив, що не може назвати конкретну дату, коли це станеться.



"Називати по датах, по годинах я не можу. Тому що постійно домішуються нові фактори. Але ці всі нові фактори – з розряду очікуваних. І так само, як я, ваш покірний слуга, передбачив фантастичний героїзм української армії, ще коли ця війна здавалася міфом і невзорівською фантазією, – так само я передбачаю, що буде і аварія режиму, буде і перемога України", – сказав публіцист.

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