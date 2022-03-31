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Путіна чекає трагічне майбутнє – Невзоров

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31 березня, 22:27
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Російський публіцист упевнений, що розв'язана РФ війна проти України закінчиться перемогою української сторони
Олександр Невзоров висловився щодо майбутнього Володимира Путіна. Колаж "Сьогодні"
Олександр Невзоров висловився щодо майбутнього Володимира Путіна. Колаж "Сьогодні"

Російський телеведучий і публіцист Олександр Невзоров переконаний, що на російського президента Володимира Путіна чекає трагічне майбутнє.

Про це він сказав в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону.

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"А ось (яке саме, – ред.) не знаю я. Не розумію, чесно кажучи. Тому що гадати не люблю. У мене принцип зовсім інший. Є ряд фактів – і я зобов'язаний зробити з них єдиний можливий висновок. Але мені необхідний цей ряд фактів. І необхідно, щоб вони знаходилися в дуже живій динаміці та постійних співвідношеннях один з одним. Тобто не така важлива фактура, як їхня послідовність", – Сказав Невзоров.

Крім того, російський публіцист вважає, що розв'язана Росією війна проти України закінчиться перемогою України.

"Я від початку сказав, давним-давно, що ця війна закінчиться перемогою України. Вона закінчиться зломом диктаторського режиму (президента РФ Володимира) Путіна", – Сказав Невзоров.

Він зазначив, що не може назвати конкретну дату, коли це станеться.

"Називати по датах, по годинах я не можу. Тому що постійно домішуються нові фактори. Але ці всі нові фактори – з розряду очікуваних. І так само, як я, ваш покірний слуга, передбачив фантастичний героїзм української армії, ще коли ця війна здавалася міфом і невзорівською фантазією, – так само я передбачаю, що буде і аварія режиму, буде і перемога України", – сказав публіцист.

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