Путину предложили расширить "Л/ДНР" до Мариуполя

Руководство РФ уже не стесняется говорить открыто об агрессии против Украины

Путин давно хочет захватить Мариуполь / Коллаж "Сегодня"

В Москве решили не стесняться в вопросе захвата украинских территорий под видом признания независимости самопровозглашенных "Л/ДНР". Там уже говорят, что в "защите русского мира" нуждаются целиком Донецкая и Луганская области Украины.

Об этом сообщает агентство РБК.

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"Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку – признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", – заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая на созванном президентом РФ Владимиром Путиным заседании Совета безопасности России.

Колокольцев заявил, что России не следует полагаться на переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе, так как Киев, по мнению Колокольцева, не собирается выполнять минские соглашения, а страны Запада не являются добропорядочными партнерами.

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