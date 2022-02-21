Путіну запропонували розширити "Л/ДНР" до Маріуполя

У Москві вирішили не соромитися у питанні захоплення українських територій під виглядом визнання незалежності самопроголошених "Л/ДНР". Там уже кажуть, що "захисту російського світу" потребують цілком Донецька та Луганська області України.
Про це повідомляє агентство РБК.
Заява
"Однозначно необхідно визнавати ці республіки, їхню правосуб'єктність. Але я хотів би внести поправку – визнавати у тих адміністративних суб'єктах, у яких ці республіки і народи цих республік перебували до окупації Збройними силами України. Саме від Маріуполя і закінчуючи тими історичними кордонами", – заявив глава МВС Росії Володимир Колокольцев, виступаючи на скликаному президентом РФ Володимиром Путіним засіданні Ради безпеки Росії.
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Колокольцев заявив, що Росії не слід покладатися на переговори про врегулювання ситуації на Донбасі, оскільки Київ, на думку Колокольцева, не має наміру виконувати мінські угоди, а країни Заходу не є доброчесними партнерами.
Ситуація
- Вдень, 21 лютого, пройшло засідання Ради безпеки Російської Федерації, на якому обговорювалося лише одне питання – необхідність визнання Кремлем "Л/ДНР".
- Перед цим, не порушуючи видимість процедури, ватажки "Л/ДНР" звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням офіційно визнати незалежність цих незаконних утворень.
- У Києві відразу почали вимагати накласти санкції Росію за визнання сепаратистських формувань.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба направив звернення до держав – членів Радбезу ООН щодо виконання гарантій Будапештського меморандуму з вимогою організувати термінове засідання.