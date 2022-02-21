Путіну запропонували розширити "Л/ДНР" до Маріуполя

Керівництво РФ вже не соромиться говорити відкрито про агресію проти України

Путін давно хоче захопити Маріуполь / Колаж "Сьогодні"

У Москві вирішили не соромитися у питанні захоплення українських територій під виглядом визнання незалежності самопроголошених "Л/ДНР". Там уже кажуть, що "захисту російського світу" потребують цілком Донецька та Луганська області України.

Про це повідомляє агентство РБК.

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"Однозначно необхідно визнавати ці республіки, їхню правосуб'єктність. Але я хотів би внести поправку – визнавати у тих адміністративних суб'єктах, у яких ці республіки і народи цих республік перебували до окупації Збройними силами України. Саме від Маріуполя і закінчуючи тими історичними кордонами", – заявив глава МВС Росії Володимир Колокольцев, виступаючи на скликаному президентом РФ Володимиром Путіним засіданні Ради безпеки Росії.

Колокольцев заявив, що Росії не слід покладатися на переговори про врегулювання ситуації на Донбасі, оскільки Київ, на думку Колокольцева, не має наміру виконувати мінські угоди, а країни Заходу не є доброчесними партнерами.

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