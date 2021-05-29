"Путинюгенд" набирает обороты. В России хотят учить воевать уже дошкольников

Детей учат разбирать оружие и стрелять, носить камуфляж и ходить строем. Фото: Vadim ADIM Grishankin/Ministry of defence
В России возраст, с которого дети смогут вступить в патриотическое движение "Юнармия", планируют снизить до шести лет.
Об этом сообщила заместитель начальника главного штаба движения Дарья Борисова,тсообщает российское государственное информагентство ТАСС.
"Есть некоторые тонкости в работе с детьми с восьми до 10 лет. В ближайшее время мы снизим этот порог до шести лет", – сказала Борисова.
По ее словам, именно в этом возрасте дети идут в школу и можно начинать их подготовку в рамках движения "Юнармия".
"Юнармия" – всероссийское милитаристское движение, было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России Владимира Путина. Сейчас в его рядах более 800 тысяч детей до 18 лет.
Члены "Юнармии" проходят занятия по разным военным дисциплинам, знакомятся с боевой техникой, стреляют из автоматического оружия, прыгают с парашютами, выезжают на разные военные сборы в лагеря и на полигоны. Военная подготовка юнармейцев осуществляется как в свободное от основных школьных занятий время, так и вместо них.
Филиалы открыли и на территории временно оккупированного Крыма. Правозащитные организации называют "Юнармию" одним из величайших преступлений оккупанта на захваченной территории.
Прокуратура АРК открыла производство из-за "пропаганды войны среди детей" в Крыму.
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