"Путінюгенд" набирає обертів. У Росії хочуть вчити воювати вже дошкільнят

Режим Путіна не припиняє вражати своїм абсурдом – в "Юнарміі" повідомили про плани приймати до руху дошкільнят

Дітей вчать розбирати зброю і стріляти, носити камуфляж і ходити строєм. Фото: Vadim ADIM Grishankin/Ministry of defence

У Росії вік, з якого діти зможуть вступити до патріотичного руху "Юнармія", планують знизити до шести років.

Реклама

Про це повідомила заступник начальника головного штабу руху Дарина Борисова, повідомляє російське державне інформагентство ТАСС.

"Є деякі тонкощі в роботі з дітьми з 8 до 10 років. Найближчим часом ми знизимо цей поріг до шести років", – сказала Борисова.

За її словами, саме у цьому віці діти йдуть в школу і можна починати їх підготовку в рамках руху "Юнармія".

"Юнармія" – всеросійський мілітаристський рух, було створено в 2016 році з ініціативи Міноборони РФ і за підтримки президента Росії Володимира Путіна. Зараз в його рядах понад 800 тисяч дітей до 18 років.

В тренді Американка отримала COVID-вакцину і стала мільйонеркою

Реклама

Члени "Юнармії" проходять заняття по різним військовим дисциплінам, знайомляться з бойовою технікою, стріляють з автоматичної зброї, стрибають з парашутами, виїжджають на різні військові збори в табори і на полігони. Військова підготовка юнармійців здійснюється як у вільний від основних шкільних занять час, так і замість них.

Філії відкрили і на території тимчасово окупованого Криму. Прокуратура АРК відкрила провадження через "пропаганду війни серед дітей" в Криму.

Раніше ми повідомляли, що російські військові "завербували" 1 000 юних кримчан.

Також нагадаємо, російський школяр виступив проти уроків "Юнармії" і його стали переслідувати спецслужби.