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"Путінюгенд" набирає обертів. У Росії хочуть вчити воювати вже дошкільнят

29 травня, 09:47

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Режим Путіна не припиняє вражати своїм абсурдом – в "Юнарміі" повідомили про плани приймати до руху дошкільнят

Дітей вчать розбирати зброю і стріляти, носити камуфляж і ходити строєм. Фото: Vadim ADIM Grishankin/Ministry of defence

Дітей вчать розбирати зброю і стріляти, носити камуфляж і ходити строєм. Фото: Vadim ADIM Grishankin/Ministry of defence

У Росії вік, з якого діти зможуть вступити до патріотичного руху "Юнармія", планують знизити до шести років.

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Про це повідомила заступник начальника головного штабу руху Дарина Борисова, повідомляє російське державне інформагентство ТАСС.

"Є деякі тонкощі в роботі з дітьми з 8 до 10 років. Найближчим часом ми знизимо цей поріг до шести років", – сказала Борисова.

За її словами, саме у цьому віці діти йдуть в школу і можна починати їх підготовку в рамках руху "Юнармія".

"Юнармія" – всеросійський мілітаристський рух, було створено в 2016 році з ініціативи Міноборони РФ і за підтримки президента Росії Володимира Путіна. Зараз в його рядах понад 800 тисяч дітей до 18 років.

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Члени "Юнармії" проходять заняття по різним військовим дисциплінам, знайомляться з бойовою технікою, стріляють з автоматичної зброї, стрибають з парашутами, виїжджають на різні військові збори в табори і на полігони. Військова підготовка юнармійців здійснюється як у вільний від основних шкільних занять час, так і замість них.

Філії відкрили і на території тимчасово окупованого Криму. Прокуратура АРК відкрила провадження через "пропаганду війни серед дітей" в Криму.

Раніше ми повідомляли, що російські військові "завербували" 1 000 юних кримчан.

Також нагадаємо, російський школяр виступив проти уроків "Юнармії" і його стали переслідувати спецслужби.

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