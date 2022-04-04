Расправа над невинными: британские СМИ вышли с обложками о зверствах военных РФ в Буче

Британские СМИ развернули информационный фронт и пытаются рассказать правду о военных преступлениях российских оккупантов в Украине

СМИ посвятили свои обложки ситуации в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня

Мировые и авторитетные издания продолжают демонстрировать открытую поддержку Украине в борьбе с российским вторжением.

Фото замученных и расстрелянных российскими оккупантами людей со связанными руками, массовые захоронения всколыхнули мировое сообщество, а также не остались без внимания СМИ.

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Военные преступления РФ в Буче уже назвали Бучанской резней. Ведущие британские издания посвятили первые полосы своих свежих выпусков ситуации в Украине.

Кровавые фотографии с обстрела Бучи попали на обложки газет Financial Times, Mirror, The Guardian, Daily Express Metro.

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