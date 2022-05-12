Разведке США запретили передавать Украине данные для ликвидации Шойгу и Герасимова. Что пишут западные СМИ

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

США не могут предоставить информацию, которая помогла бы Украине ликвидировать Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают обмен разведданными между США и Украиной и стоимость восстановления нашей страны.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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США регламентировали обмен разведданными с Украиной

Американская газета The Washington Post пишет, что администрация президента США регламентировала обмен разведданными с Украиной во избежание обострения напряженности в отношениях с Москвой. В частности, введены два общих запрета на виды информации. Во-первых, США не могут предоставить детальную информацию, которая помогла бы Украине ликвидировать российских высших государственных руководителей, включая начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Этот запрет не распространяется на российских генералов. Во-вторых, США не будут предоставлять разведданные, которые могут помочь атаковать российские цели за пределами Украины.

США отправят в Украину 700 беспилотников Switchblade

Информагентство Bloomberg пишет, что США планируют отправить в Украину усовершенствованную версию беспилотника Switchblade. Министерство обороны ведет переговоры с компанией AeroVironment Inc. о приобретении 10 новых экземпляров бронебойной модели беспилотника Switchblade. США обязались отправить в Украину не менее 700 Switchblade, из них 100 беспилотников уже прибыли.

Украинская металлургия требует западной поддержки

Французский телеканал France24 сообщает, что металлургия, как бюджетообразующая отрасль Украины, требует западной поддержки. Из-за боевых действий производство сокращается, что отрицательно сказывается на экономическом состоянии всей страны. Несмотря на то, что США приостановили на год действие импортных пошлин на украинскую сталь, ситуация по-прежнему остается крайне сложной, ведь объем экспорта продукции в эту страну остается невысоким.

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Восстановление Украины обойдется в несколько триллионов евро

Международное агентство новостей Reuters информирует, что в ЕС обсуждают план восстановления Украины стоимостью в несколько триллионов евро в стиле "Плана Маршалла". Определенную финансовую помощь можно было бы прислать еще до завершения конфликта, например, для ремонта мостов в более безопасных частях страны.

Siemens полностью уходит из России и прекращает поставки в Беларусь

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что компания Siemens полностью уходит из России и прекращает все операции в стране-агрессоре. Это конец 170-летних деловых отношений. Доля продаж в России и Беларуси для Siemens составляла 1% доходов. После нападения России на Украину Siemens уже прекратила новые инвестиции и поставки в Россию и Беларусь.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что BMW решил остановить производство автомобилей в России из-за нападения на Украину.

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Также мы информировали, что от совместных проектов с "Газпромом" отказалась крупная нефтегазовая компания Shell.