Россия и Беларусь начали масштабные учения "Запад-2021" вблизи Украины

В Украине не раз отмечали большую угрозу нападения России как раз во время этих крупных военных маневров

Россия снова соберет вблизи Украины огромную армию / Фото: Минобороны РФ

В России сегодня стартуют масштабные военные учения "Запад-2021", в которых примут участие вооруженные силы России и Беларуси. Будут задействованы сотни единиц техники и десятки тысяч солдат.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил, что эти учения носят сугубо оборонительный характер и направлены на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и совместимости органов военного управления вооруженных сил РФ и Беларуси.

"Учения в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание в подготовке войск, укрепляют дружбу и стирают языковые барьеры между нашими военнослужащими, формируют новые совместные традиции боевого братства и войскового товарищества", – подчеркнул он.

"Запад-2021"

Совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Беларуси проходят раз в два года. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил в текущем году. Они пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Беларуси.

Всего в учениях будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превысит 6400 военнослужащих. Возвращение войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений спланировано до середины октября.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет внимательно следить за учениями России и Беларуси. Он призвал РФ выполнить свои обязательства в соответствии с Венским документом

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Ранее ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что вероятность нападения России на Украину будет особенно высокой до середины сентября, когда агрессор будет проводить основную фазу масштабных учений "Запад-2021".