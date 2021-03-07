Россия распространяет фейки о западных вакцинах от COVID-19

В США выявили четыре ресурса, подконтрольные спецслужбам РФ

Некоторые российские СМИ намеренно подвергают сомнению безопасность и эффективность западных вакцин против COVID-19, включая разработку Pfizer и BioNTech.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal.

В подразделении госдепартамента, которое создано для борьбы с зарубежной пропагандой и дезинформацией выявили четыре ресурса, которые считают подконтрольными российским спецслужбам.

Так, по информации источника, ресурсами New Eastern Outlook и Oriental Review управляет и владеет Служба внешней разведки, сайтом News Front руководит ФСБ, а портал Rebel Inside под контролем ГРУ.

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Издание отмечает, что несмотря на маленькую аудиторию и не очень высокую популярность вышеперечисленных сайтов, их информацию могут "подхватить" другие, более популярные и авторитетные СМИ.

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Ранее мы также писали, что российские информационные агентства пытаются убедить испаноязычные страны в том, что российская вакцина от коронавируса Sputnik V работает лучше, чем ее американские конкуренты Pfizer и Moderna. Как сообщал сайт "Сегодня", Украина не будет закупать российскую вакцину.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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