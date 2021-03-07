Росія поширює фейки про західні вакцини від COVID-19

У США виявили чотири ресурси, підконтрольні спецслужбам РФ

Деякі російські ЗМІ навмисно ставлять під сумнів безпеку і ефективність західних вакцин проти COVID-19, включаючи розробку Pfizer і BioNTech.

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Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Wall Street Journal.

У підрозділі Державного департаменту США, яке створено для боротьби з зарубіжною пропагандою і дезінформацією виявили чотири ресурси, які вважають підконтрольними російським спецслужбам.

Так, за інформацією джерела, ресурсами New Eastern Outlook і Oriental Review управляє і володіє Служба зовнішньої розвідки, сайтом News Front керує ФСБ, а портал Rebel Inside під контролем ГРУ.

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Видання відзначає, що незважаючи на маленьку аудиторію і не дуже високу популярність перерахованих вище сайтів, їх інформацію можуть "підхопити" інші, більш популярні і авторитетні ЗМІ.

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Раніше ми також писали, що російські інформаційні агентства намагаються переконати іспаномовні країни в тому, що російська вакцина від коронавірусу Sputnik V працює краще, ніж її американські конкуренти Pfizer і Moderna. Як повідомляв сайт "Сьогодні", Україна не закуповуватиме російську вакцину.

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