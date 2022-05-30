Россия взяла в заложники семьи своих солдат, воюющих в Украине

Жен и детей оккупантов угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока РФ

Семьи воюющих оккупантов взяли в заложники. Фото: коллаж "Сегодня"

Российское командование держит в заложниках семьи воюющих в Украине оккупантов. В западном военном округе РФ семьям офицеров запретили покидать территорию страны. В случае отказа захватчиков от выполнения боевых задач, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока страны-агрессора.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужья наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении.

Военная разведка Украины обнародует список военных преступников – военнослужащих вертолетной эскадрильи 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа (в/ч 12633 аэродром "Пушкин", г. Санкт-Петербург.

На Донбассе захватчики едва не расстреляли своего генерала Солодчука

Российские солдаты готовы убивать своих генералов, которые заставляют их идти в наступление. Так, в Донецкой области контрактники РФ чуть не расстреляли приехавших генерала Валерия Солодчука и его охрану, чтобы обуздать бунт и заставить "отказников" продолжать воевать. Но солдаты отказались выполнять приказ. Так что российский генерал позорно сбежал с передовой. Добавим, что Валерий Солодчук командует 36-й общевойсковой армией РФ, которая воюет сейчас против Украины. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который перехватила СБУ.

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"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!.." И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!". Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут". Все. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах*й. Он в свой бобик сел, уехал", – рассказывает жене захватчик.

Он жалуется, что от их бригады (более 600 человек) осталась только треть, а остальные – погибли или ранены.

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