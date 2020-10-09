Российские космонавты попытались заклеить дыру в МКС скотчем. У них не получилось

Починить поломку на космической станции не удается уже несколько месяцев

На Международной космической станции продолжаются безуспешные попытки устранить утечку воздуха в отсеке российского модуля "Звезда".

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Об этом сообщили российские СМИ.

За два года – о падении давления на МКС стало известно еще в августе 2018 года – космонавты сумели лишь приблизительно локализовать место утечки и выяснили, что она находится в промежуточной камере "Звезды". Именно к этой секции стыкуются космические корабли "Союз" и "Прогресс".

Накануне стало известно, что космонавт Иван Вагнер, который занимается починкой, замазал стыковочный агрегат по периметру мастикой, а также завесил аварийный отсек пакетами, чтобы найти место утечки.

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После этого в центре ему сказали заклеить отсек по периметру скотчем. Однако 9 октября он сообщил, что утром давление в отсеке упало еще на 17 мм ртутного столба (с 732 до 715 мм).

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Вероятнее всего, сейчас давление в отсеке еще ниже, потому что камера, которой измеряли давление, преждевременно отключилась из-за неплотной подстыковки кабеля переносного аккумулятора.

Не помогла космонавтам даже американская инфракрасная лампа, которую доставили на МКС.

Ранее сообщалось, что утечка могла быть в американской секции. Но позже оказалась, что проблема – в российской части орбитальной станции. Космонавты рассматривают две зоны, где могла случиться авария – в районе аппаратуры широкополосной системы связи либо возле трубопроводов.

Предположительной причиной утечки воздуха может быть столкновение с микрометеоритом либо это может случайно просверленное отверстие.

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Напомним, что на прошлой неделе в США успешно запустили в космос ракету-носитель среднего класса "Антарес" совместного американско-украинского производства, которая доставит на орбиту грузовой модуль Cygnus.

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