Российские пропагандисты сняли издевательский ролик о Беларуси: актрисе пришлось извиняться

Актриса, которая приняла участие в скетче, извинилась перед жителями соседней страны

Российские пропагандисты жестоко высмеяли масштабные протесты в Беларуси.

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Так, 5 сентября, на российском телеканале НТВ вышел очередной выпуск программы "Международная пилорама", которую ведет Тигран Кеосаян – муж известной российской пропагандистки Маргариты Симоньян.

В ходе передачи ведущий довольно жестко высмеял происходящее в Беларуси. Так, Кеосаян заявил, что в стране работают только милиция и КГБ в отличие от митингующих. Также он высмеял лидера оппозиции Светлану Тихановскую и Координационный совет оппозиционеров.

"Вот, что бывает, когда Россия в выборы не вмешивается", - сказал он.

Также в программе показали миниатюру с "белорусской протестующей", которая рассказала, что "митингует" ради денег, а сама нигде не работает.

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Также "протестующая" заявила, что митингует, потому что ее не устраивает маленькая грудь, а бело-красно-белый флаг на щеке – это она болеет за футбольную команду "Спартак".

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Видео быстро распространилось по Сети и вызвало волну критики.

Актриса Екатерина Шмакова, которая сыграла "протестующую", записала видеообращение, в котором со слезами на глазах извинилась за свою скандальную роль.

"Я прошу прощения перед всеми людьми Беларуси, женщинами. Мне ужасно стыдно за то, что я сделала. Меня стыдно за то, что лично моя мораль была нарушена", - сказала Шмакова.

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По словам актрисы, она получила текст за три минуты до начала съемки.

Как известно, массовые протесы в Беларуси начались после объявления результатов выборов президента, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко получил 80% голосов. Протестующие считают настоящим победителем Светлану Тихановскую.

Комментируя протесты в соседней стране, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не позволит "оторвать" Беларусь от России и Союзного государства.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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