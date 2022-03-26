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Рубль превратился в пепел – Байден

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26 марта, 20:18
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Американский президент считает, что ВВП РФ будет сокращен вдвое в ближайшие годы
Джо Байден сделал заявление касательно российского рубля. Коллаж "Сегодня"
Джо Байден сделал заявление касательно российского рубля. Коллаж "Сегодня"

Сердце российской экономики уничтожено. Рубль превратился в пепел.

Об этом заявил президент США Джо Байден в субботу, 26 марта в Варшаве в рамках поездки в Европу.

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Байден в Варшаве

"Мы уничтожили сердце российской экономики. Рубль уничтожен. ВВП РФ будет сокращён вдвое в ближайшие годы и выйдет из 20-ки мировых экономик", - заявил Байден.

Россию накрыла волна увольнений

"Сегодня" ранее рассказывали, что каждой пятой российской компании пришлось сократить штат или отправить сотрудников в простой. В 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%, а 3,5% предприятий вынуждены закрыться. Кроме того, компаниям нечем выплачивать зарплаты.

Также мы писали, что в оккупированном Крыму цены выросли до небес. За это оккупационные власти угрожают крупнейшему рынку на полуострове. Подробнее читайте в нашем материале.

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"Сегодня" также писали, можно ли ожидать дефолта России и рассказывали, что россиянам перестали выдавать деньги с депозитов.

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Данные на 10:00 26 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16400
2
Самолеты Самолеты
117
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
575
5
ББМ ББМ
1640
6
Артиллерия Артиллерия
293
7
Средства ПВО Средства ПВО
51
8
РСЗО РСЗО
91
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1131
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