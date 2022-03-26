Рубль перетворився на попіл – Байден

Американський президент вважає, що ВВП РФ буде скорочено вдвічі найближчими роками

Джо Байден зробив заяву щодо російського рубля. Колаж "Сьогодні"

Серце російської економіки знищено. Рубль перетворився на попіл.

Про це заявив президент США Джо Байден у суботу, 26 березня у Варшаві у рамках поїздки до Європи.

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Байден у Варшаві

"Ми знищили серце російської економіки. Рубль знищений. ВВП РФ буде скорочено вдвічі найближчими роками і вийде з десятки світових економік", – Заявив Байден.

Росію накрила хвиля звільнень

"Сегодня" раніше розповідали, що кожній п'ятій російській компанії довелося скоротити штат або відправити співробітників у простий. У 13,7% компаній виторг упав більш ніж на 50%, а 3,5% підприємств змушені закритися. Крім того, компаніям нема чим виплачувати зарплати.

Також ми писали, що у окупованому Криму ціни зросли до небес. За це окупаційна влада загрожує найбільшому ринку на півострові. Детальніше читайте у нашому матеріалі .

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"Сьогодні" також писали, чи можна очікувати дефолту Росії та розповідали, що росіянам перестали видавати гроші з депозитів .