Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Рубль перетворився на попіл – Байден

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 березня, 20:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американський президент вважає, що ВВП РФ буде скорочено вдвічі найближчими роками
Джо Байден зробив заяву щодо російського рубля. Колаж "Сьогодні"
Джо Байден зробив заяву щодо російського рубля. Колаж "Сьогодні"

Серце російської економіки знищено. Рубль перетворився на попіл.

Про це заявив президент США Джо Байден у суботу, 26 березня у Варшаві у рамках поїздки до Європи.

Реклама

Байден у Варшаві

"Ми знищили серце російської економіки. Рубль знищений. ВВП РФ буде скорочено вдвічі найближчими роками і вийде з десятки світових економік", – Заявив Байден.

Росію накрила хвиля звільнень

"Сегодня" раніше розповідали, що кожній п'ятій російській компанії довелося скоротити штат або відправити співробітників у простий. У 13,7% компаній виторг упав більш ніж на 50%, а 3,5% підприємств змушені закритися. Крім того, компаніям нема чим виплачувати зарплати.

Також ми писали, що у окупованому Криму ціни зросли до небес. За це окупаційна влада загрожує найбільшому ринку на півострові. Детальніше читайте у нашому матеріалі .

Реклама

"Сьогодні" також писали, чи можна очікувати дефолту Росії та розповідали, що росіянам перестали видавати гроші з депозитів .

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 10:00 26 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16400
2
Літаки Літаки
117
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
575
5
ББМ ББМ
1640
6
Артилерія Артилерія
293
7
Засоби ППО Засоби ППО
51
8
РСЗВ РСЗВ
91
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1131
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Олександр Подольський - сержант служби цивільного захисту ДСНС, пожежник. Рішуче кинувся у вогонь, намагаючись загасити пожежу у приватних будинках, прилеглих до ринку “Барабашово”, обстріляного окупантами. Рятуючи життя харків’ян, загинув сам - від уламків, викликаних новим обстрілом росіян.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Дозірчий Дмитро. Здійснив подвиг вже в перший день війни, 24 лютого, поблизу міста Олешки Херсонської області. Ризикуючи життям, повів побратимів у відчайдушну атаку і прорвав оборону противника на мосту, забезпечивши вихід колон 59-ї ОМБР з оточення. За особисту мужність удостоєн звання Герой України.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти