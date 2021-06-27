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"Русские обмазываются г*вном и ложатся спать": белоруса избили в Москве за шутку (видео)

27 июня 2021 20:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Российские СМИ во главе с пропагандистом Соловьевым окрестили белорусского комика русофобом, а радикалы открыли на него охоту

Идрак Мирзализаде. Скриншот

Идрак Мирзализаде. Скриншот

В Москве избили белорусского комика-стендапера азербайджанского происхождения Идрака Мирзализаде – его шутка в программе сильно задела россиян, и они ему отомстили. Сам пострадавший уверяет, что не хотел никого обидеть, но после этого ему поступили тысячи угроз. Об этом он написал в Instagram.

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Он заявил, что нападение в центре Москвы было мотивировано денежным вознаграждением. По его словам, его фраза была вырвана из контекста во время юмористической программы и подана некоторыми СМИ (в том числе и пропагандистом Владимиром Соловьевым) так, будто Мирзализаде – русофоб и оскорбляет русский народ.

"Эта история быстро бы закончилась, если бы не сообщества, которые провоцировали людей, манипулируя их чувствами. Думайте своей головой и разбирайтесь во всем сами: за каждым источником информации обязательно кто-то стоит. Попав в эту ситуацию, я столкнулся с радикальными сообществами, которые систематически занимаются травлей обычных людей по половым, расовым и прочим признакам. Эти сообщества занимаются пропагандой ненависти, призывают к насильственным действиям, рушат семьи", – написал Мирзализаде.

Из-за чего все началось

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В передаче "Разгоны" Идрак описывает, как бывает сложно снять квартиру человеку южного происхождения в Москве. В выпуске он также рассказывает, как обнаружил испачканный калом матрас, когда в итоге въехал в квартиру.

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"Матрас очень даже русский. Я когда его выбрасываю, весь в г*вне. Если что, предыдущие съемщики русские, и, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать", – сказал комик.

Этот момент на видео с 37:20.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Киеве избили парня из-за крашеных волос и розовой одежды.

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