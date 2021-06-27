"Росіяни обмащуються лайном і лягають спати": білоруса побили у Москві за жарт (відео)

Російські ЗМІ на чолі з пропагандистом Соловйовим охрестили білоруського коміка русофобом, а радикали відкрили на нього полювання

Ідрак Мірзалізаде. Скріншот

У Москві побили білоруського коміка-стендапера азербайджанського походження Ідрака Мірзалізаде – його жарт у програмі сильно зачепив росіян, і вони йому помстилися. Сам потерпілий запевняє, що не хотів нікого образити, але після цього йому надійшли тисячі погроз. Про це він написав в Instagram.

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Він заявив, що напад у центрі Москви був мотивований грошовою винагородою. За його словами, його фраза була вирвана з контексту під час гумористичної програми і подана деякими ЗМІ (серед інших і пропагандистом Володимиром Соловйовим) так, ніби Мірзалізаде – русофоб і ображає російський народ.

"Ця історія швидко б закінчилася, якби не спільноти, які провокували людей, маніпулюючи їхніми почуттями. Думайте своєю головою і розбирайтеся в усьому самі: за кожним джерелом інформації обов'язково хтось стоїть. Потрапивши у цю ситуацію, я зіткнувся з радикальними угрупованнями, які систематично цькують звичайних людей за статевими, расовими та іншими ознаками. Ці спільноти пропагандують ненависть, закликають до насильницьких дій, руйнують сім'ї", – написав Мірзалізаде.

Через що все почалося

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У передачі "Розгони" Ідрак описує, як буває складно винайняти квартиру людині південного походження в Москві. У випуску він також розповідає, як виявив забруднений фекаліями матрац, коли зрештою орендував квартиру.

"Матрац дуже навіть російський. Я коли його викидаю, весь у лайні. Як що, попередні наймачі росіяни, і, мабуть, росіяни обмащуються лайном і лягають спати", – сказав комік.

Цей момент на відео з 37:20.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно у Києві побили хлопця через фарбоване волосся і рожевий одяг.