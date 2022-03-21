"Русский корабль, иди нах**: страны Балтии закроют свои порты для РФ

Балтийские страны рассчитывают, что к их решению присоединится весь Евросоюз

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Правительство Латвии закроет для российских судов свои порты. Ожидается, что к этому решению присоединятся другие страны Балтии.

Об этом 21 марта сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, передает TV3.

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По его словам, несмотря на санкции, введенные в отношении российских и белорусских компаний, движение грузов в настоящее время происходит. По самым пессимистичным прогнозам, в Вентспилсском порту снижение грузооборота составит две трети, в Риге примерно 45%, в Лиепае 20-30%.

Министр рассказал, что Минсообщения призвало администрацию портов не пускать суда под российским флагом, но порты не прислушиваются к таким призывам.

"Суда под российским флагом продолжают заходить в латвийские порты, что, на мой взгляд, неприемлемо, поэтому мы готовим соответствующие решения в правительстве. Мы надеялись, что будет совместное решение Европейского Союза. Мы видим, что есть страны, которые решительно выступают против этого, поэтому очевидно, что решение будет региональным", – сказал Линкайтс.

Он добавил, что это может быть решение стран Балтии.

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Министр сообщения Литвы Мариюс Скуодис также заявил на прошлой неделе, что Литва может принять такое решение вместе с другими странами региона, поскольку решение о запрете российским судам заходить в порты на уровне ЕС откладывается.

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