"Російський корабель, іди нах**: країни Балтії закриють свої порти для РФ

Балтійські країни розраховують, що до їхнього рішення приєднається весь Євросоюз

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Уряд Латвії закриє для російських судів порти. Очікується, що до цього рішення долучаться інші країни Балтії.

Про це 21 березня повідомив міністр сполучення Латвії Таліс Лінкайтс, передає TV3.

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За його словами, незважаючи на санкції, введені щодо російських та білоруських компаній, рух вантажів наразі відбувається. За найпесимістичнішими прогнозами, у Вентспілському порту зниження вантажообігу становитиме дві третини, у Ризі приблизно 45%, у Лієпаї 20-30%.

Міністр розповів, що Мінсполучення закликало адміністрацію портів не пускати судна під російським прапором, але порти не дослухаються до таких закликів.

"Судна під російським прапором продовжують заходити в латвійські порти, що, на мою думку, неприйнятно, тому ми готуємо відповідні рішення в уряді. Ми сподівалися, що буде спільне рішення Європейського Союзу. Ми бачимо, що є країни, які рішуче виступають проти цього, тому вочевидь, рішення буде регіональним", – сказав Лінкайтс.

Він додав, що це може бути рішення країн Балтії.

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Міністр сполучення Литви Маріюс Скуодіс також заявив минулого тижня, що Литва може ухвалити таке рішення разом з іншими країнами регіону, оскільки рішення про заборону російським судам заходити до портів на рівні ЄС відкладається.

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