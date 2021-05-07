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С Путиным ссориться опасно – Гуляев о Манифесте движения ветеранов против войны с Украиной

7 мая, 22:01

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Фото: Сергей Гуляев

Фото: Сергей Гуляев

Манифест движения ветеранов против войны с Украиной, который называется "Ветераны за мир, свободу и демократию" был продиктован, в частности, и личной трагедией.

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Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил ветеран войны в Афганистане и один из авторов манифеста Сергей Гуляев.

"Мои друзья афганцы, которые читают манифест и поддерживают, говорят, что это очень опасно – ссориться с Путиным", – сказал он.

По его словам, манифест продиктован и личной трагедией. А такая последовательная позиция продиктована еще и тем, что в Украине живут его братья – афганцы.

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

"Наверное, две третьих ребят были из Украины. Мы с 2001 года каждый год встречались с ними. Год в Украине, год в России. Это было самое радостное событие в году", – сказал Гуляев.

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Он отметил, что 1 марта в 2014 году он вместе со многими москвичами вышел на Манежную площадь, на несанкционированный митинг, корда сенат России принял решение о том, что РФ может вводить войска в Украину.

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