Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Самый хитрый мошенник Кремля: Фейгин рассказал о кураторе "ЛДНР"

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 апреля, 18:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Политический деятель рассказал чем известен Сергей Кириенко
Фейгин рассказал, что из себя представляет Кириенко
Фейгин рассказал, что из себя представляет Кириенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский политический деятель, юрист и журналист Марк Фейгин рассказал о нынешнем кремлевском кураторе так называемых "ЛДНР" Сергее Кириенко, активно увлекающемся оккультизмом. Об этом он рассказал в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-каналы "Украина 24".

По словам Фейгина, в нулевых годах Кириенко сразу понял, какие наступили времена, и "лег" под управление Путина. В конце концов, тот назначил его куратором ЛДНР. Сам Кириенко, по инсайду адвоката, хорошо известен из-за собственных увлечений сайентологией и оккультизмом.

Реклама

"Кириенко адепт оккультизма. Его обвиняли в увлечении сайентологией. Он действительно был сайентологом и помогал этой секте в России. Потом их выгнали из страны, сейчас он, как мне известно, занимается оккультизмом и практиками совершенно других свойств", — сказал он.

Марк Фейгин определяет Кириенко как наиболее хитрого и опасного мошенника в Кремле.

"Кириенко мошенник, но необычный. В Росатоме он выдавал полоний для отравления Литвиненко, чтобы вы понимали. Всю свою жизнь Кириенко сотрудничал с органами, так он дослужился до первого зама по внутренней политике. Эту должность он занимает и сейчас в администрации президента", — рассказал он.

Марк Фейгин считает, что дело не в этикетке. По его мнению, пост, занимаемый ныне Кириенко, действительно важен в системе отношений внутри аппарата российской власти.

Реклама

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 28 апреля
1
Личный состав 22 800
Личный состав
2
Самолеты 187
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 970
Танки
5
ББМ 2389
ББМ
6
Артиллерия 431
Артиллерия
7
Средства ПВО 72
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 215
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1688
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Герої не вмирають!

Погиб, спасая побратимов… Несолёный Михаил Михайлович - младший сержант, водитель санитарного транспортера 16-го отдельного мотопехотного батальона "Полтава" 58-й ОМБр. Несмотря на яростный огонь противника, заехал в зону боевых действий, чтобы спасти раненых. Успел эвакуировать многих людей, но сам попал под обстрел российских оккупантов и погиб. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Сырский Александр Станиславович – генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий обороной Киева. За успешную оборону столицы, личное мужество и героизм был награжден сначала орденом Богдана Хмельницкого II степени, а затем - "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять