Самый хитрый мошенник Кремля: Фейгин рассказал о кураторе "ЛДНР"

Политический деятель рассказал чем известен Сергей Кириенко

Фейгин рассказал, что из себя представляет Кириенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский политический деятель, юрист и журналист Марк Фейгин рассказал о нынешнем кремлевском кураторе так называемых "ЛДНР" Сергее Кириенко, активно увлекающемся оккультизмом. Об этом он рассказал в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-каналы "Украина 24".

По словам Фейгина, в нулевых годах Кириенко сразу понял, какие наступили времена, и "лег" под управление Путина. В конце концов, тот назначил его куратором ЛДНР. Сам Кириенко, по инсайду адвоката, хорошо известен из-за собственных увлечений сайентологией и оккультизмом.

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"Кириенко адепт оккультизма. Его обвиняли в увлечении сайентологией. Он действительно был сайентологом и помогал этой секте в России. Потом их выгнали из страны, сейчас он, как мне известно, занимается оккультизмом и практиками совершенно других свойств", — сказал он.

Марк Фейгин определяет Кириенко как наиболее хитрого и опасного мошенника в Кремле.

"Кириенко мошенник, но необычный. В Росатоме он выдавал полоний для отравления Литвиненко, чтобы вы понимали. Всю свою жизнь Кириенко сотрудничал с органами, так он дослужился до первого зама по внутренней политике. Эту должность он занимает и сейчас в администрации президента", — рассказал он.

Марк Фейгин считает, что дело не в этикетке. По его мнению, пост, занимаемый ныне Кириенко, действительно важен в системе отношений внутри аппарата российской власти.

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