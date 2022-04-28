Их трясло! Фейгин рассказал, как в Кремле испугались колдунов в прямом эфире

У Путина отслеживают украинское ТВ и нервно реагируют на эфиры, заявил правозащитник

Марк Фейгин рассказал, как в Кремле реагируют на эфиры украинского ТВ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кремле болезненно реагируют на предсказания украинских колдунов относительно нелестного будущего президента РФ Владимира Путина и российского режима в целом.

Об этом рассказал российский политический деятель и правозащитник Марк Фейгин в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Украина 24".

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"Вы вызвали в эфир украинского колдуна, реакция на это была такая – их трясло! Надо делать именно то, чего они больше всего не любят", – сказал Фейгин.

Правозащитник убежден, что в Кремле отслеживают украинские эфиры, имея болезненные места, в частности, связанные с оккультизмом. Это прослеживается через реакции и комментарии после эфиров.

Он напомнил, что пропагандист Анатолий Шарий и несколько пророссийских Telegram-каналов прокомментировали эфир с колдуном.

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"Вы должны разрушить ауру Путина и окружающий его феншуй. Вы должны требовать от колдунов, чтобы они поработали над тем, чтобы у него была полная немощь. Очевидно, с конечностями у него и так плохо, там жизненных сил уже нет. Надо, чтобы он в общем-то ее потерял", – убежден Фейгин.

По его мнению, "эффект будет моментальным", а реакция не заставит себя ждать.

Путин боится появляться на публике

Президент РФ Владимир Путин боится покушения, поэтому предпочитает не появляться там, где много людей. В частности, 5 марта Путин якобы провел встречу с женщинами-пилотами и стюардессами. На видео, где он обращается к ним, его рука проходит сквозь микрофон на столе. По мнению зрителей, он мог сидеть на зеленом фоне. То есть два видео – с сотрудницами авиакомпаний и с самим Путиным – снимались в разное время, а затем "склеивались".

В связи с этим инцидентом Путина "потроллил" президент Украины Владимир Зеленский, коснувшись рукой к своему микрофону в конце своего обращения.

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Кроме того, Путин отдельно прощался с политиком Владимиром Жириновским, который умер 6 апреля. На кадрах с похорон было видно, что во время стояния президента РФ у гроба там нет почетного караула, тогда как на всех остальных кадрах он есть. По-другому выглядел и сам гроб, с него исчезал флаг.

Российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал, что Владимир Путин имеет давнюю фобию, связанную с его личной безопасностью.