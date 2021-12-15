Шольц объяснил, что ждет Россию за вторжение в Украину

В Берлине "готовы к конструктивному диалогу" с РФ

Шольц пригрозил России / Фото: Коллаж: Сегодня

Германия предостерела Россию от нарушения украинских границ и обещает единство Европейского Союза в этом вопросе. Об этом в своей первой правительственной речи в Бундестаге заявил канцлер страны Олаф Шольц, сообщает "Европейская правда".

"Мы с большой обеспокоенностью смотрим на ситуацию с безопасностью на российско-украинской границе. Если не все поняли, позвольте мне повторить то, что говорила моя предшественница (Ангела Меркель – ред.): за любое нарушение территориальной целостности придется заплатить высокую цену. И в этот вопрос мы будем держать под контролем с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками", – сказал Щольц.

В своем выступлении Шольц дал четко понять России, что германская сторона готова к "конструктивному диалогу".

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"На фоне своей истории, Германия должна быть готова все чаще пытаться прийти к взаимопониманию, чтобы вырваться из эскалационной спирали, как это было, например, в случае с "нормандским процессом", – сказал он.

Отметим, что страны ЕС хотят сейчас сосредоточиться на диалоге с Москвой, прежде чем разрабатывать болезненные экономические меры.

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